نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية لشهر رمضان المستمرة حتى 16 مارس 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية لشهر رمضان حتى 16 مارس 2021 بتخفيضات حصرية في السعودية على المنتجات الغذائية في هايبر بنده ، والمستمرة من 10 مارس حتى 16 مارس 2021، كما تجدون كبرى التخفيضات على عروض بنده جوالات ، وكذلك بنده الكترونيات ، كل هذا وأكثر تجدوه معنا في panda’s عروض السعودية الجديدة لشهر مارس.

عروض بنده الاسبوعية لشهر رمضان المستمرة حتى 16 مارس 2021 في السعودية

عروض بنده الاسبوعية تنطلق في panda لشهر رمضان المبارك بدايةً من الغد الأربعاء 10 مارس 2021، الموافق 26 رجب 1442، وتستمر معكم حتى يوم الثلاثاء حتى 16 مارس 2021، الموافق 3 شعبان 1442.

عروض بنده

يقدم لكم سوق بنده في التالي تخفيضات حصرية على الزيوت زيت زيتون بنده بكل أنواعه:

زيت ذرة عافية 2×1.5 لتر + 2عبوة × 750 مللي، بسعر 39.95 بدلًا من 48.95 ريال سعودي.

زيت دوار الشمس شمس 2.9 لتر + عبوة 500 مللي، بسعر 28.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.

زيت نباتي العربي 2.9 لتر + عبوة 500 مللي، بسعر 28.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

زيت دوار الشمس هالة أو زيت نباتي نخيل 1.5 لتر، بسعر 28.95 بدلًا من 44.85 ريال سعودي.

زيت ذرة الجود 1.8 لتر، بسعر 15.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

زيت ذرة مازولا 1.5 لتر، بسعر 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

hyper panda

زيت زيتون بكر ممتاز عافية 500 مللي، بسعر 14.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز عافية 2 لتر، بسعر 44.95 بدلًا من 68.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر السوسن 2×500 مللي، بسعر 23.95 بدلًا من 34.50 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز كوبوليفا جولد 500 مللي، بسعر 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

مزيج من زيت زيتون بكر ومتبقي الزيتون بيتوتي 500 مللي، بسعر 8.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

زيت زيتون للطبخ نادك 1.5 لتر، بسعر 29.95 بدلًا من 35 ريال سعودي.

بنده

فيما يلي نعرض لكم اسعار منتجات بنده من الأجبان لمختلف شركات الأغذية:

لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي 400 جرام، بسعر 9.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

لبنة فيتا كاملة الدسم المراعي 400 جرام، بسعر 7.50 بدلًا من 10.25 ريال سعودي.

جبنة شيدر علب المراعي 113 جرام، 2+1، بسعر 10.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا مبشورة المراعي 200 جرام، بسعر 12.95 بدلًا من 21 ريال سعودي.

جبنة مثلثات البقرة الضاحكة 8 قطع 120 جرام، بسعر 10.95 بدلًا من 17 ريال سعودي.

جبنة كريم ابو الولد 2×500 جرام، بسعر 16.95 بدلًا من 37.90 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

عصير المراعي 1.5 لتر، بسعر 7.95 بدلًا من 11 ريال سعودي.

عسل طبيعي الزهور البرية المراعي 250 جرام، بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

كريمة الخفق/ الطبخ بوك 500 مللي، بسعر 9.95 ريال سعودي.

زبده غير مملحة برايد 100 جرام، عدد 4 حبات، بسعر 9.95 بدلًا من 14 ريال سعودي.

زبادي يوناني ندى 160 جرام، عدد 3 حبات، بسعر 9.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.

هايبر بنده

أما التالي فيتضمن على أغذية hyper panda الخاصة بوجبات الإفطار:

حلاوة سادة/ شوكولاتة الجميل، بسعر 26.95 ريال سعودي.

خليط زبدة غير مملحة إماراتي، بسعر 7.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

مردتيلا امركانا بقري سادة/ بالزيتون/ بالفلفل، بسعر 22.95 بدلًا من 38.25 ريال سعودي.

مربى التوت الشامي/ الفراولة/ المشمش الطبيعي شهد، بسعر 13.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

حلاوة طحينية ماركة الخروف، بسعر 11.95 بدلًا من 17.25 ريال سعودي.

Panda

عروض هايبر بنده على المخللات نقدمها لكم في الفقرة التالية:

زيتون اخضر يوناني محشي/ باللوز/البرتقال/الجزر/الثوم، بسعر 9.95 ريال سعودي.

زيتون اسود/ اخضر كوبوليفا، بسعر 12.95 بدلا من 18.75 ريال سعودي.

زيتون شيجالو مغربي، بسعر 19.95 بدلا من 32.95 ريال سعودي.

مكدوس الروادة، بسعر 23.95 بدلا من 32.95 ريال سعودي.

مخلل مشكل مصري، بسعر 6.95 بدلا من 9.95 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية

نقدم في التالي اخر عروض بندة الاسبوعية على الدجاج المستمرة حتى يوم السبت 13 مارس 2021:

دجاج ساديا 2 حبة وزن 1.2 كجم، بسعر 23.95 ريال سعودي بعد الخصم.

دجاج ساديا كرتون 10×1.2 كجم، بسعر 114.95 ريال سعودي لفترة محدودة.

دجاج الوطنية 2 حبة وزن 1.1 كجم، بسعر 26.95 ريال سعودي فقط لا غير.

دجاج الوطنية كرتون 2×1.1 كجم، بسعر خاص حصريا في panda فقط 130.95 ريال سعودي.

بندة عروض

نكمل فيما يلي منتجات الألبان من بندة عروض شهر شعبان:

زبادي طازج كامل الدسم نادك، وزن 1 كيلو، بسعر 4.95 بدلًا من 8.05 ريال سعودي للعبوة.

جبنة كريم قابلة للدهن نادك، وزن 900 جرام، بسعر 19.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي للعبوة.

جبنة موزاريلا مبشورة داري، وزن 500 جرام، بسعر 11.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي للعبوة.

عروض بندة اليوم

فيما يلي عروض بندة اليوم على الدجاج في اسواق بنده :

دجاج دو مجمد، وزن 1.1 كيلو جرام، عدد 2 حبة، بسعر 24.95 بدلًا من 31.90 ريال سعودي للعبوة.

دجاج دو مجمد، وزن 1.1 كيلو جرام، عدد 10 حبات، بسعر 94.95 بدلًا من 154.95 ريال سعودي للكرتون.

دجاج مسحب رويال عادي / حراق مجمد، وزن 750 جرام، بسعر 14.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي للكيس.

عرضنا لكم عروض اسواق بنده في السعودية على مختلف أنواع الأغذية من أجبان، وأغذية الإفطار، والزيوت، والخصومات جميعها متاحة في فروع بنده لمدة 6 أيام وحتى 16 مارس 2021.