شوف عروض الكترونيات السعودية الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والجوالات

عروض الكترونيات السعودية الأسبوعية على الأجهزة المنزلية الأساسية التي لاغني عنها وتجعل الحياة أكثر يسراً، نقدم لكم مجموعة مميزة من العروض والتخفيضات من أشهر المعارض والأسواق بالمملكة ونبدأها من ايدي للالكترونيات، سعر مكنسة كهربائية 18 لتر بقوة 1900 وات ب 379 ريال، غلاية مياة فليبيس بلاستك لونها ابيض ب 89 ريال، باناسونيك ماكينة تشديب الشعر صناعة يابانية ب 219 ريال، تلفزيون سوني 65 بوصة ب 3.499 ريال، فليبيس مكينة تشذيب اللحية شفرات من الفولاذ المقاوم للصدء ب 79 ريال، سوني تلفزيون 55 بوصة ب 2.599 ريال.

عروض الكترونيات السعودية الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والجوالات

عروض الربيع من تكنو للالكترونيات تشمل سامسونج 75 بوصة ب 5.499 ريال، شاشة نيكاي 85 بوصة سمارت ب 5.888 ريال، شاشة سامسونج 85 بوصة ب 9.899 ريال، شاشة سامسونج 75 بوصة ب 2.888 ريال، هيتاشي 70 بوصة ب 3.399 ريال، سوني 65 بوصة سمارت اندروي ب 3.499 ريال، شاشة هاير 65 بوصة ب 2.399 ريال، سوني 55 بوصة ب 2.399 ريال، تليفزيون 58 بوصة Atc ب 1.299 ريال.

عروض تكنو للالكترونيات الأسبوعية

سامسونج 40 بوصة ب 1.249 ريال، سماعة بلوتوث اورينو متنقلة 8 وات ب 99 ريال، سماعة اورينو متنقلة +مايك 5 وات ب 79 ريال، سماعة بلوتوث مايكروديجت 3 وات ب 49 ريال، مسرح منزلي سامسونج 1000وات ب 1،099 ريال، مكيف يورك بارد سبليت ب 2،299 ريال التركيب مجانا، تكيف جري 22000 وحدة ب 2،949 ريال، تكيف روا 21000 وحدة بارد واي فاي ب 2.299 ريال.

عروض الكترونيات السعودية

مكيف ميرال شباك روتاري بارد ب 1.549 ريال، مكيف هوم كوين الترا شباك 21800 وحدة بارد ب 1.449 ريال، ماكينة مكيف يورك 51000 وحدة بارد دولاب ب 7.777 ريال، مكيف روا شباك 17000 وحدة بارد ب 1.099 ريال، مكيف الزامل كلاسيك 1.5 طن بارد شباك كمبروسر كبير ب 1.399 ريال، ثلاجة سامسونج 453 لتر 2 باب سلفر ب 2.699 ريال، ثلاجة 652 لتر 2 باب انفراترابيض lg ب 4.799 ريال.