نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية الجديدة على الاجهزة في خصومات السعودية لشهر رمضان في هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية الجديدة على الأجهزة المنزلية تجدوها في هايبر بنده السعودية بخصومات شهر رمضان، وتقدم بنده تخفيضات حصرية على مستلزمات المنزل وأجهزة المطبخ، وبهذا يمكنكم الإستفادة من تلك الخصومات قبل نفاذ الكمية، حيث تتجدد تلك التخفيضات كل أسبوع في فروع hyper panda المنتشرة داخل المملكة.

عروض بنده الاسبوعية الجديدة على الاجهزة في خصومات السعودية لشهر رمضان في هايبر بنده

عروض بنده الاسبوعية في السعودية نعرضها لكم في التالي بأسعارها الحصرية على الاجهزة في مهرجان عروض السعودية الجديدة، حيث تجدون معنا اليوم أسعار أجهزة المكانس، والمكواة، وكذلك أجهزة المطبخ ومستلزماته، ومختلف الأدوات المنزلية، والعروض مستمرة حتى يوم 25 رجب 1442، الموافق 9 مارس 2021، حيث تنتهي العروض مع إنتهاء مساء يوم الثلاثاء، لتبدأ عروض جديدة في صباح يوم الأربعاء من كل أسبوع.

عروض بنده اليوم

في صباح يوم الأربعاء وكما وعدناكم نعرض لكم اخر عروض بنده اليوم 10 مارس 2021 والمستمرة حتى يوم 16 مارس 2021:

موزع مياه دورا، حصريا بتوصيل مجاني من بنده ، بسعر حصري في تخفيضات رمضان 299 بدلًا من 469 ريال سعودي.

، بسعر حصري في تخفيضات رمضان 299 بدلًا من 469 ريال سعودي. فرن كهربائي جيباس بسعة 60 لتر، بسعر خاص من سوق بنده 269 بدلًا من 425 ريال سعودي.

269 بدلًا من 425 ريال سعودي. شواية تيفال من panda ، بسعر ترويجي 199 بدلًا من 369 ريال سعودي.

panda

نكمل معكم اليوم في التالي عروض بنده اون لاين المستمرة حتى 3 شعبان 1442:

طقم قدور ستانلس ستيل مستر كوك من panda عدد 14 قطعة، بسعر 399 بدلًا من 630 ريال سعودي.

عدد 14 قطعة، بسعر 399 بدلًا من 630 ريال سعودي. طقم قدور كوركماز توميك عدد 6 قطع، بسعر خاص وحصري 219 بدلًا من 312 ريال سعودي.

طقم صواني مستطيلة للفرن بوركام عدد 2 قطعة، بسعر مميز 20 بدلًا من 53 ريال سعودي.

hyper panda

صينية مدورة غير لاصقة للفرن مستر كوك، مقاس 24، 28، 34 سم، بسعر خاص 59 بدلًا من 83 ريال سعودي.

طقم كاسات كارات باسباتشي، 6 قطع، بسعر مميز 7.50 بدلًا من 13 ريال سعودي.

طقم حافظات طعام مستطيلة كلاسيك، 3 قطع، بسعر 7 ريال سعودي.

طقم حافظات طعام مربعة كلاسيك، 4 قطع، بسعر 7 ريال سعودي.

ترمس ستانلس ستيل شاها، سعة 1.5 لتر، بسعر حصري من hyper panda بـ 77 بدلًا 110 ريال سعودي.

بنده الكترونيات

محضرة طعام فيليبس ، بسعر مميز 229 بدلًا من 395 ريال سعودي.

، بسعر مميز 229 بدلًا من 395 ريال سعودي. محضرة طعام كولين ، بسعر خاص 149 بدلًا من 295 ريال سعودي.

، بسعر خاص 149 بدلًا من 295 ريال سعودي. عجانة مع خلاط معدني اريتي 1500 وات، 10 سرعات بسعة 1.5 لتر، بسعر حصري 289 بدلًا من 769 ريال سعودي.

طاهية متعددة الإستخدام نيوتري كوك، سعة الخلاط 6 لتر، بسعر 259 بدلًا من 439 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

عروض بندة الاسبوعية الجديدة في شهر مارس نقدمها لكم في التالي، حيث تستمر العروض حتى 13 مارس 2021:

فرن كهربائي كولين سعة 45 لتر، بسعر 199 بدلا من 329 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت جيباس سعة 5.4 لتر، بسعر 279 بدلا من 549 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت فيليبس، بخصم حصري بسعر 499 بدلا من 1425 ريال سعودي.

عروض بنده

بندة عروض أجهزة المطبخ نقدمها لكم في التالي على الخلاطات، والغلايات، والقلايات:

غلاية كهربائية كينوود، بسعر 99 بدلًا من 169 ريال سعودي.

خلاط كولين 350 وات، بسعر 49 بدلًا من 109 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت فيليبس 1425 وات، بسعر 299 بدلًا من 769 ريال سعودي.

غلاية كهربائية كليك اون 1.8 لتر، بسعر 39 بدلًا من 59 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية

في التالي نستعرض كل خصومات بنده على أدوات الطبخ من محضر الطعام، والخلاطات الكهربائية:

خلاط يدوي فيلبس، بسعر 99 بدلًا من 129 ريال سعودي.

خلاط نتشري بوليت، بسعر 99 بدلًا من 199 ريال سعودي.

خلاط مولينكس مع مطحنتين، بسعر 179 بدلًا من 299 ريال سعودي.

خلاط كليك اون 2 في 1 350 وات، بسعر 49.95 بدلًا من 89 ريال سعودي.

خلاط كيونوود 6 سرعات، بسعر 139 بدلًا من 199 ريال سعودي.

بنده

نواصل معكم في التالي خصومات عروض هايبر بنده على أجهزة المطبخ من فرامة الطعام والقطاعات:

قطاعة مولينكس، بسعر 179 بدلًا من 279 ريال سعودي.

قطاعة طعام فيليبس، بسعر 99 بدلًا من 179 ريال سعودي.

قطاعة جيباس، بسعر 55 بدلًا من 99 ريال سعودي.

فرامة لحم كليك اون 500 وات، بسعر 99 بدلًا من 155 ريال سعودي.

فرامة مولينكس، بسعر 399 بدلًا من 639 ريال سعودي.

هايبر بنده

الفقرة التالية تضم كل اسعار Panda الأفران و صانعة السندويتشات:

فرن كهربائي اي تي سي 65 لتر، بسعر 199 بدلًا من 365 ريال سعودي.

مايكروويف شارب 20 لتر، بسعر 219 بدلًا من 319 ريال سعودي.

صانعة سندوتشات تيفال، بسعر 199 بدلًا من 299 ريال سعودي.

صانعة سندوتش كينوود، بسعر 119 بدلًا من 149 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعية قدمناها لكم علىى مختلف أجهزة المنزل من أفران، وخلاطات، ومحضر الطعام، حيث نهتم دومًا بعرض كل ما هو جديد من عروض بنده للجوالات ، والأجهزة، والمنتجات الغذائية.