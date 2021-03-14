شوف عروض وتخفيضات اسواق العثيم السعودية مارس 2021 توفير أكثر

عرض أسعار أسواق العثيم السعودي الصادر عن مجموعة أسواق عبدالله العثيم من خلال نشرة العثيم الأسبوعية، كما يوفر خصومات كبيرة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حيث تقدم اسواق عبدالله العثيم العديد من الخصومات كل اسبوع، حيث فاجأ الخصم الكثير من عملاء Hyper العثيم في جميع فروع العثيم في المملكة العربية السعودية مثل المدينة المنورة والرياض والدمام، حيث ستستمر العروض من الفترة 10 من شهر مارس 2021 حتى 16 من شهر مارس 2021، وكذلك تعتبر منتجات اسواق العثيم أكثر ما يريده الكثير من سكان المملكة العربية السعودية للاحتياجاتهم اليومية، والجدير بالذكر بأن اسواق العثيم تقدم كل يوم مجموعة مختلفة من المنتجات والخصومات، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني عروض اسواق العثيم السعودية من الفترة 10 إلى 16 مارس 2021.

عروض اسواق العثيم مارس 2021 توفير أكثر

عدد ثلاث أكياس حليب المراعي 1800 جم + 450 جم مجانا بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 62.95 ريال سعودي. عدد 12 علبة جيلي جرينز فروة 80 جم بسعر 18.95 ريال سعودي بدلا من 28.95 ريال سعودي. عدد 6 علب كريم كراميل فوستر كلوركس 71 جم بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي. علبة شراب تانج برتقال 2 كجم بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 61.95 ريال سعودي. برطمان جبن بوك كاسات بيضاء 910 جم بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 29.50 ريال سعودي. عدد كيس أرز بسمتي هندي مزة 10 كجم بسعر 54.95 ريال سعودي بدلا من 77.75 ريال سعودي. عدد 2 زيت عافية زرة 1.5 لتر بسعر 30.95 ريال سعودي بدلا من 47.95 ريال سعودي. دجاج ساديا مجمد 10 دجاجات كل دجاجة كجم بسعر 109.95 ريال سعودي بدلا من 148 ريال سعودي.

عروض شهر الخير من اسواق العثيم لحوم طازجة 2021

كيلو لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 47.95 ريال سعودي. كيلو لحم حاشي طازج بدون عظم بسعر 39.95 ريال سعودي. كيلو لحم حاشي طازج بالعظم بسعر 30.95 ريال سعودي. كيلو مفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 22.95 ريال سعودي. كيلو لحم عجل باكستاني بدون عظم بسعر 31.95 ريال سعودي. كيلو لحم عجل باكستاني بالعظم بسعر 25.95 ريال سعودي. كيلو لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 34.95 ريال سعودي.

ملحوظة مهمة: عروض اللحوم لا تشتغل بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية.