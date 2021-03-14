حقائق مثيرة حول البحرين

تشتهر البحرين بلآلئها واقتصادها المزدهر وتاريخها الغني، وهي على قائمة العديد من السياح. كما أنها تُعتبَّر أصغر دولة في العالم وهي دولة أرخبيل تتكوَّن من 33 جزيرة، وعلى الرغم من أن الناتج الاقتصادي الإجمالي لدولة البحرين هو 38.5 مليون دولار فقط (أي نصف قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدولة عمان، إلا أن البحرين تُعتبَّر واحدة من أغنى دول العالم؛ وذلك نظرًا لأن عدد سكانها هو 1.6 مليون نسمة فقط! ويتمتع البحرينيون بمستوى معيشي مُرتفع نظرًا لأن اقتصاد دولة البحرين تعتمد على النفط والغاز الطبيعي بشكلٍ أساسي مثل بقية دول الخليج العربي.

وعلى الرغم من أن الكثير من البحرينيين يُحبون العاب الكازينو والمراهنات الرياضية إلا أنها محظورة بموجب الشريعة الإسلامية والقانون البحريني، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة البحرينية لا تمنع العاب كازينو البحرين اون لاين؛ وبالتالي يُمكن للمواطنين والوافدين الإستمتاع بهذه الألعاب على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية والكمبيوتر أيضًا.

وسواء أكُنت تُخطط لزيارة البحرين بوجه خاص، أو إذا كُنت مهتمًا بثقافة الخليج بوجهٍ عام فإليك بعض من أكثر الحقائق إثارة للاهتمام حول دولة البحرين.

البحرين دولة صغيرة جدًا

حجم دولة البحرين سوف يُفاجئك فهي أصغر دولة في العالم، وتحتل المرتبة الثالثة لأصغر دول آسيا على الإطلاق إذ تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 295 ميلاً مربعاًوهي أكبر بقليل من جمهورية الدومينيكان في البحر الكاريبي. ومع ذلك، فعلى الرغم من صغر حجمها، فهي لا تزال لاعبا رئيسيا في التجارة والاقتصاد في الشرق الأوسط. إذ أنها تمتلك إطلالة فريدة على بحر العرب الذي يوصل الخليج العربي ببقية دول آسيا، كما أنها تمتلك الكثير من موارد الطاقة المتنوعة مثل النفط والغاز الطبيعي.

إنها لم تبلغ الخمسين بعد!

البحرين دولة شابة بمعنى الكلمة! فعلى الرغم من أن تاريخها يعود إلى آلاف السنين الماضية، وعاشت عصرها الذهبي خلال الفترة بين 2200 إلى 1600 قبل الميلاد، إلا أنها حصلت على استقلالها منذ 46 عامًا فقط! وعلى مدار القرون السابقة تبادلت عليها الإمبراطوريات الفارسية والبرتغالية والبريطانية والعثمانية نظرًا لأنها موقع عسكري مُهم.

في عام 1971، تم إعلان استقلال جمهورية البحرين وقيام الدولة الوطنية هناك، وبعد ذلك بوقتٍ قصير انضمت إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وفي نفس الوقت شهدت أسعار البترول طفرة عالمية مكَّنت قادة الدولة وملوكها من تقوية ودعم اقتصاد البلاد.

كانت البحرين من أوائل المناطق التي تبنَّت الدعوة الإسلامية

يعتقد المؤرخون أن البحرين قد تبنَّت الدعوة الإسلامية في عام 628 ميلادية. أي بعد وفاة النبي محمد بأربع سنوات فقط. في الواقع، يعود تاريخ مسجد الخميس إلى عام 692م وهو أول مسجد يتم بناءه في البحرين وأحد أقدم المساجد في العالم كله.

كانت موطنًا لسباق فورمولا 1

قبل أن تصبح أبوظبي هي المكان الأهم لسباقات الفورمولا 1 فإن البحرين كانت تستضيف سباقات فورومولا 1 منذ عام 2004 وهو يُعتبَّر السباق الأول والأهم على الإطلاق الذي وضع البلد على خريطة الأحداث الرياضية العالمية المُهمة.

مليئة بالمواقع الأثرية

بدأ تاريخ البحرين منذ حوالي 5 آلاف عام وهي زاخرة بالمعالم التاريخية القديمة، وتحتوي البحرين على ثلاثة مواقع مُقيدة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. من بينها أكثر من 100،000 تلة دفن تعود إلى عصر دلمون والتي يعود تاريخها إلى عام 2،200 قبل الميلاد. بالنسبة لدولة تصل مساحتها إلى أقل من نصف مساحة لندن فإن هذا العدد كبير دجًا. تُشكِل سلسلة القبور 21 موقعًا أثريًا متميزًا، ومن المؤكد أنها ستكون متعة كبيرة لهواة التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكنك زيارة أنقاض قلعة البحرين والتي تم تأسيسها منذ 4 آلاف عام، ومن المُثير للإعجاب ليس فقط عمرها ولكن أيضًا هندستها المعمارية الرائعة. تم غزو هذا الحصن مرارًا وتكرارًا وأعاد بناءه كل امبراطور جديد - الفرس واليونانيون والبرتغاليون.

علاوة على ذلك فإن متحف البحرين الوطني في المنامة يستحق الاهتمام بالتأكيد، فهو يضم مجموعة رائعة من القطع الأثرية النادرة المأخوذة من العصور القديمة، ومجموعة واسعة من الأعمال للفنانين المعاصرين. يُمكنك أيضًا أن تزور متحف السفن لتشاهد كيف كانت تًصنع السفن القديمة، وما هي البضائع التي تم جلبها من جميع أنحاء العالم. بشكل عام، يخلق هذا المتحف انطباعًا عن بازار شرقي رائع.

يمكنك أن تجد شجرة الحياة هنا!

في منتصف القرن السادس عشر، زرعت شجرة مسكيت واحدة في صحراء البحرين الجنوبية. حتى يومنا هذا، لا تزال الشجرة الوحيدة في المنطقة وهي لاتزال حيّة ومزدهرة ومورقة وتبدو للناظرين مثل رمز الحياة المُتجددة. كما أنك حينما ترى هذه الشجرة أمامك سوف تتعجب أكثر نظرًا لأنه لا توجد أي مصادر مياه قريبة منها. وهناك الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون أن هذه الشجرة قد جاءت من الفردوس.

لديها أكبر حديقة مائية في العالم

عند الحديث عن الماء، تفتخر البحرين بوجود ​​أكبر مدينة ترفيهية تحت الماء في العالم. تمتد حديقة دايف بحرين على مساحة تزيد عن 100،000 متر مربع، وهو أمر مذهل خاصة لعُشاق الغوص. علاوة على ذلك، تُعدّ هذه الحديقة أيضًا صديقة للبيئة وهي تُوفِر فرصة رائعة لدراسة الحياة البحرية.

هناك جسر بري يربط البحرين بالسعودية

ترتبط البحرين بشبه الجزيرة العربية بجسر يصل طوله إلى 25 كم. وقد سُمي هذا الجسر باسم الملك فهد تكريما له. غالبًا ما يعبر شيوخ المملكة العربية السعودية الجسر لزيارة البحرين لحضور الحفلات في المنطقة الشرقية، أما البحرينيون فهم يعبرون الجسر أيضًا لزيارة أقاربهم أو السياحة أو لأداء الحج.