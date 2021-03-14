نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم حتي 16 مارس عروض شهر رمضان الكريم شهر الخير في المقال التالي

عروض العثيم ، من اليوم حتي 16 مارس علي منتجات شهر الخير والبركة رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية تحت شعار شهر الخير عروضنا غير ، الكثير من الأشخاص في الوطن العربي يبحثون عن أفضل مكان لشراء لوازم شهر رمضان الكريم اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض العروض وخصومات أسواق العثيم علي الأجهزة المنزلية واللحوم والخضروات والتمر وعلي جميع الياميش فتابعوا معي بالصور عروض سوبر ماركت العثيم في السطور القليلة القادمة. عروض العثيم علي المعلبات جبنه بينار كريم 500 جم 9.50 ريال سعودي.

جبنه كيري مربعات 12 قطعة 266 جم سعر 2 حبة 14.95 ريال سعودي.

حليب نستلة مبخر سائل 170جم بسعر 9.95 ريال سعودي.

حليب أبو قوس سائل 160 جم بسعر 8.95 ريال سعودي.

حليب نستلة مركز سائل 395 جم بسعر 7.25 ريال سعودي.

شيبسي برنجلز 200 جم سعر الحبة 7.25 ريال سعودي.

بيبسي بلاستيك 1 لتر 2حبة بسعر 8.95 ريال سعودي.

ويفر لواكر تورتينا أصلي 125 جم بسعر 16.95 ريال سعودي. عروض العثيم علي الأجهزة المنزلية ميكرويف السيف 20 لتر بسعر 239 ريال سعودي.

طباخة أرز اي تي سي 1.8 لتر بسعر 79 ريال سعودي.

مقلاة السيف الصحية برو 9 لتر 1800 واط بسعر ريال 339 ريال سعودي.

أسواق العثيم علي خلاط فيلبس مع مطحنة بسعر 99 ريال سعودي.

علي خلاط فيلبس مع مطحنة بسعر 99 ريال سعودي. قدر كليكون كهربائي 6 لتربسعر 199 ريال سعودي.

فرن كهربائي كليك اون 48 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

محضر قهوة نيكاي بسعر 59 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس بانيكس بسعر 179 ريال سعودي. سوبر ماركت العثيم وخصومات شهر رمضان علي اللحوم الطازجة والخضروات عروض العثيم لحم حاشي طازج بدون عظم سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي.

لحم حاشي طازج بدون عظم سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي. لحم عجل بلدي طازج بالعظم بسعر 34.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 30.95 ريال سعودي.

العثيم ماركت لحم غنم سواكني بالعظم سعر الكيلو 47.95 ريال سعودي.

لحم غنم سواكني بالعظم سعر الكيلو 47.95 ريال سعودي. لحم مفروم بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم علي لحم عجل باكستاني بدون عظم سعر الكيلو 31.95 ريال سعودي.

علي لحم عجل باكستاني بدون عظم سعر الكيلو 31.95 ريال سعودي. صندوق خيار سعر الصندوق 7.95 ريال سعودي.

خس الايس بيرج سعر الكيلو 3.45 ريال سعودي.

ملفوف محشي سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي.

بصل أحمر سعر الكيلو 3.45 ريال سعودي.

فراولة علبة سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي. عروض العثيم علي ياميش شهر رمضان أسواق العثيم علي كرتون تمر جالكسي 3 كجم بسعر 37.95 ريال سعودي.

علي كرتون تمر جالكسي 3 كجم بسعر 37.95 ريال سعودي. كرتون تمر سكري 3كجم بسعر 46.95 ريال سعودي.

تمر سكر محشي لوز وتين 500 جم بسعر 13.95 ريال سعودي.

تمر سكري القصيم 1ك بسعر 12.95 ريال سعودي.

لوز ني سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي.

تين مجفف 200جم بسعر 5.50 ريال سعودي.

جوز هند بودرة سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.

زبيب سعر الكيلو 10.95 ريال سعودي.

قمر الدين السعيد 400 جم بسعر 7.25 ريال سعودي. عزيزي القارئ لقد استعرضنا اليوم عروض العثيم لشهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات ونمنى لكم دوام الصحة والعافية. تحميل ماين كرافت 2021 مجانا بدون فيزا في 10 دقائق الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم حتي 16 مارس عروض شهر رمضان الكريم شهر الخير - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم حتي 16 مارس عروض شهر رمضان الكريم شهر الخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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