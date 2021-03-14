شوف عروض الألكترونيات هايبر بنده الأسبوعية

عروض هايبر بنده ، مجموعة عروض الألكترونيات هايبر بنده الاسبوعية، باقة كبيرة من العروض المتنوعة على الألكترونيات، يعتبر بنده من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، يمتلك قاعدة عملاء واسعة، العروض سارية من 10 مارس الموافق 26 رجب إلى 16 مارس الموافق 3 شعبان، تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلا من 3066 ريال، جوجل كروم كاست 3 بسعر 169 ريال بدلا من 229 ريال، سماعة بلوتوث توشيبا بسعر 69 ريال بدلا من 99 ريال، سماعة توشيبا بسعر 19 ريال بدلا من 55 ريال، سماعة لاسلكية جبرا 2 بسعر 49 ريال بدلا من 198 ريال، تلفزيون أندرويد شارب + ريسيفر ميني نادكو 42 بوصة بسعر 1099 ريال بدلا من 1299 ريال، تلفزيون دورا 43 بوصة بسعر 649 ريال بدلا من 799 ريال، تلفزيون إمبكس جلوريا بسعر 1599 ريال بدلا من 2409 ريال.

تخفيضات الهواتف اليوم

عروض هايبر بنده ، سامسونج أي 71 بسعر 1229 ريال بدلا من 1759 ريال، سامسونج أي 12 بسعر 599 ريال، سامسونج أي 21 أس 64 جيجا بسعر 699 ريال بدلا من 829 ريال، هواوي نوفا 7 أي بسعر 879 ريال بدلا من 1149 ريال، هواوي واي 7 أي 128 جيجا بسعر 699 ريال، سامسونج أي 02 بسعر 425 ريال، نوكيا 2.4 بسعر 389 ريال، هواوي واي 9 أي 128 جيجا بسعر 1049 ريال، شياومي ريدمي 9 أي 32 جيجا بسعر 349 ريال، أبل أيفون 12 برو ماكس 256 جيجا بسعر 5399 ريال بدلا من 5699 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

تابلت هواوي إم بي بسعر 569 ريال بدلا من 649 ريال، تابلت لينوفو ام 10 بسعر 599 ريال بدلا من 699 ريال، ساعة ذكية روكسون (40 ملم) بسعر 219 ريال بدلا من 299 ريال، الكاتيل 3 تي + غطاء قابل للطي بسعر 329 ريال بدلا من 399 ريال، شاحن متنقل أووي 16800 ملي أمبير بسعر 79 ريال بدلا من 165 ريال، اسورة رياضية شياومي مي 4 بسعر 79 ريال بدلا من 129 ريال، سماعة أيفون واوو 1.2 متر بسعر 19 ريال بدلا من 35 ريال، شاحن متنقل ميني واوو 2600 ملي أمبير بسعر 19 ريال بدلا من 35 ريال.

أخر عروض هايبر بنده

قطاعة كينوود بسعر 99 ريال بدلا من 169 ريال، قطاعة أي تي سي بسعر 45 ريال بدلا من 85 ريال، فرامة لحم جيباس بسعر 99 ريال بدلا من 189 ريال، غلاية فيليبس 1.7 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 139 ريال، غلاية ستانلس ستيل كولين 2 لتر بسعر 35 ريال بدلا من 79 ريال، قلاية كليك أون 2.5 لتر بسعر 179 ريال بدلا من 319 ريال، عصارة مولينكس بسعر 75 ريال بدلا من 119 ريال، غلاية كهربائية جيباس 1.7 لتر بسعر 35 ريال بدلا من 65 ريال.