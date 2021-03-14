شوف عروض لولو هايبر على السلع الغذائية والأجهزة الالكترونية والكهربائية

عروض لولو هايبرعلى السلع الغذائية والأجهزة الالكترونية والكهربائية، تم اعلان عروض هايبر لولو على السلع الغذائية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية، كما يمكنك طلب عروض هايبر لولو بسهولة من خلال الإنترنت والاستفادة من جميع العروض اليومية والاسبوعية.

عروض لولو هايبر على السلع الغذائية والأجهزة الالكترونية والكهربائية

سنعرض عليكم عروض هايبر لولو على السلع الغذائية و الاجهزة الالكترونية والكهربائية بالتفصيل في هذا المقال.

عروض هايبر لولو على “الهواتف المحمولة”

هواوي نوفا 7 أي، المساحة الداخلية 128 جيجا، اللون اسود، بسعر 879 ريال بدلا من 1149 ريال.

هواوي واي 8 بي، المساحة الداخلية 128 جيجا، اللون ازرق، بسعر 699 ريال بدلا من 930 ريال.

شاومي ريد مي نوت 9 برو،المساحة الداخلية 64 جيجا، اللون ابيض، بسعر 889 ريال بدلا من 989 ريال.

سماعة أذن تراندز ستيريو باس، بسعر 49 ريال بدلا من 87 ريال.

عروض هايبر لولو على “الأجهزة الكهربائية”

شواية كهربائية من ايكون بسعر 189 ريال بدلا من 299 ريال.

محضر طعام من ايكون بسعر 249 ريال بدلا من 406 ريال.

محضر طعام من فيليبس، 700 واط ، بسعر 239 ريال بدلا من بدلا من 389 ريال.

محمصة خبز شريحتين بسعر 139 ريال بدلا من 169 ريال.

قلاية صحية من فيليبس، 1400 واط ، السعة 0.8 كجم، بسعر 299 ريال بدلا من 399 ريال.

خلاط من فيليبس 450 واط ، بسعر 99 ريال بدلا من 169 ريال.

قطاعة طعام من فيليبس 450 واط ، والسعة 0.7 لتر، بسعر 89 ريال بدلا من 149 ريال

ماكينة تحضير قهوة من نسبرسو، بسعر 849 ريال بدلا من 1499 ريال.

غلاية مياه من فيليبس، 1850 واط، السعة 1.7 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 169 ريال.

خلاط من فيليبس، 700 واط، السعة 1.5 لتر، بسعر 189 ريال بدلا من 399 ريال.

منقي هواء من فيليبس، بسعر 1299 ريال بدلا من 2165 ريال.

ماكينة حلاقة من فيليبس، بسعر 125 ريال بدلا من 199 ريال.

ماكينة خياطة جاكوار، بسعر 599 ريال بدلا من 620 ريال.

تخفيضات “السلع الغذائية”

عظام جمل وزنها 500 جرام، بسعر 13.95 ريال بدلا من 18.45 ريال.

عظام لحم بقري وزنها 500 جرام، بسعر 9.95 ريال بدلا من 13.95 ريال.

سمك سردينة كبير وزنها 500 جرام، بسعر 2.25 ريال بدلا من 3.95 ريال.

افخاد دجاج طازجة وزنها 900 جرام، بسعر 12.95 ريال بدلا من 18.75 ريال.

تمر عجوة من لولو، وزن 1 كيلو جرام، بسعر 18.90 ريال بدلا من 39.9 ريال.

كاجو محمص، وزن 1 كيلو جرام، بسعر 39.90 ريال بدلا من 56.95 ريال.

لوز، وزن 250 جرام، بسعر 6.24 ريال بدلا 9.99 ريال.

خصومات خاصة على “العطور”

عطر رجالي لاكوست دي نوار، الحجم 100 ملي، بسعر 145 ريال بدلا من 215 ريال.

عطر رجالي سي كيه ون شوك، الحجم 200 ملي، بسعر 139 ريال بدلا من 200 ريال.

عطر لاكوست بلانك، الحجم 100 ملي، بسعر 175 ريال بدلا من 275 ريال.

عطر رجالي جاغوار كلاسيك بلاك أو دي، الحجم 100 ملي، بسعر 79 ريال بدلا من 140 ريال.

عطر رجالي كالفن كلاين يوفوريا ، الحجم 100 ملي، بسعر 135 ريال بدلا من 175 ريال.

عطررجالي جاغوار أو دي جرين ، الحجم 100 ملي، بسعر 79 ريال بدلا من 140 ريال.

عطر حريمى كالفن كلاين اتيرنتي مونتس، الحجم 100 ملي، بسعر 135 بدلا من 185 ريال.

عطر كالفن كلاين حريمي ، الحجم 100 ملي،بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال.

عطر دافيدوف كول، الحجم 75 ملي، بسعر 89 ريال بدلا من 12 ريال.