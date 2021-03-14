شوف عروض العثيم اليوم على الاغذية وكبرى التخفيضات السعودية بمناسبة شهر رمضان

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم على الاغذية في كبرى التخفيضات السعودية في العثيم بمناسبة إحتفالات شهر رمضان المبارك، حيث يقدم Othaim خصومات خاصة على السلع الغذائية من كل الأصناف، من حبوب، وأطعمة محفوظة ومجمدة، هذا بالإضافة إلى عروض الجوالات والأجهزة الكهربائية.

عروض العثيم اليوم على الاغذية وكبرى التخفيضات السعودية بمناسبة شهر رمضان

عروض العثيم الاسبوعية على الاغذية تجدوها في التالي بأسعار ممتازة في مهرجان عروض السعودية الذي تم إطلاقه في المملكة بداخل أسواق العثيم إحتفالًا بإقتراب شهر رمضان المبارك، ولذا نهتم فيما يلي بعرض اسعار كبرى شركات الأغذية مثل امريكانا ، وساديا، ودو، والمراعي، وللاستفادة من تلك التخفيضات يتم التوجه لأحد فروع سوبر ماركت العثيم .

عروض العثيم

تخفيضات العثيم ماركت نقدمها لكم فيما يلي على منتجات شركة ساديا الشهيرة:

صدور دجاج ساديا وزن 450 جرام، بسعر 12.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

أفخاذ دجاج غليظة مجمدة ساديا، وزن 900 جرام، بسعر 10.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

برجر بقري، وزن 1000 جرام، بسعر 20.95 بدلًا من 31.75 ريال سعودي.

بازلاء خضرء/ فاصوليا خضراء مقطعة/ خضار مشكل مع ذرة، وزن 450 جرام، بسعر 4.95 ريال سعودي.

بطاطس مقلية/ رفيعة، وزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 15.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

أسواق العثيم

متاح حاليًا في العثيم عروض حصرية من تخفيضات العثيم على أغذية أمريكانا المجمدة، والتي نعرضها لكم في التالي:

شانكي الدجاج امريكانا، أو ناجت الدجاج، أو بوب كورن الدجاج، وزن 750 جرام، بسعر 19.95 بدلًا من 30.50 ريال سعودي.

بسلة خضراء أو خضار مشكل، وزن 900 جرام، بسعر 10.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

برجر دجاج بالبقسماط، 12 قطعة، وزن 900 جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي.

برجر بقري، وزن 1000 جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي.

العثيم

منتجات شركة دو doux من الدجاج هي من الأغذية الشهيرة في المملكة داخل عروض اسواق العثيم و العثيم اون لاين ، ونستعرض سويًا أسعارها في التالي:

دجاج دو مجمد، وزن 1300 جرام، بسعر 121.95 بدلًا من 166.95 ريال سعودي.

دجاج دو مجمد، وزن 1200 جرام، بسعر 115.95 بدلًا من 154.95 ريال سعودي.

صدور دجاج دو طرية، وزن 2 كيلو جرام، بسعر 41.95 بدلًا من 48 ريال سعودي.

نقانق دجاج دو، وزن 400 جرام، بسعر 5.50 بدلًا من 7.25 ريال سعودي.

خصومات العثيم سوبر ماركت قدمناها اليوم على المنتجات الغذائية من شركات الأطعمة المختلفة بمناسبة شهر رمضان، حيث تستمر الخصومات جميعها حتى يوم الثلاثاء 3 شعبان 1442، الموافق 16 مارس 2021.