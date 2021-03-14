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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا وتخفيضات تصل إلى 60% بمناسبة قرب رمضان في المقال التالي
أقوى عروض اكسترا هذا الشهر تحت عنوان” جاهزين لرمضان” حيث تصل الخصومات على بعض المنتجات المعروضة في موقع اكسترا وفي معارض الشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة إلى 60% من سعر المنتج، الأمر الذي يعد فرصة مميزة للتسوق عبر الإنترنت أو من خلال زيارة فروع اكسترا، وشراء المنتجات المختلفة من شاشات العرض والأجهزة المنزلية والكهربية وأكسسوارات الجوالات من الماركات العالمية المختلفة، هذا بالإضافة إلى ألعاب الفيديو وأجهزة العناية الشخصية، فضلاً عن العديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها عند زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال زيارة أقرب فرع لديك.
عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية
توفر اكسترا سلسلة متميزة من العروض على الأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية بأسعار تنافسية وإليكم نبذه عن بعض المنتجات المتاحة الآن:
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا وتخفيضات تصل إلى 60% بمناسبة قرب رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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