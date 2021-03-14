نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسوعة كاملة لأسماء أولاد جديدة ومعانيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موسوعة كاملة لـ أسماء أولاد جديدة ومعانيها، في بداية كل عام تبدأ مختلف المواقع العامة بعمل إحصاءات خاصة بالاسماء المتداولة خلال تلك الفترة والأكثر انتشارا وشعبية منها، وأيضا الأسماء التي تم إطلاقها حديثا، حيث يبحث كل أب وأم على وشك ان يأخذوا اللقب لأول مرة أو ينتظرون قدوم طفل جديد لاسرتهم على اسم جديد مميز له او لها مع البحث عن معنى هذا الاسم، حيث ان لكل اسم نصيب من شخصية من يحمله.

أسماء أولاد من أسماء الصحابة والتابعين

من أشهر الأسماء التي نالت نصيبا وفيرا خلال هذا العام من الشهرة والانتشار هي أسماء الرسل و الانبياء والتابعين والصحابة مثل: محمد- ادم- إبراهيم- موسي- يوسف- هارون- يحيى- إسماعيل- يونس- صالح- أيوب.

ومن أسماء التابعين والصحابة:

نوفل والي يعنى الشاب الوسيم الجميل الكثير العطاء الذي يصد الظلم الواقع علي أصحابه وأهله.

بشر ويشير إلى صاحب الوجه البشوش والفرح.

معن ويعني صاحب المال الكثير او الشخص المشهور المعروف عنه الصلاح والكثير الزكاة.

عباد وهو الشخص الكثير العبادة والتضرع لله عز وجل.

مقداد وهو الشخص المقدام القاهر لأعدائه والشجاع.

عمير وهو المكان العامر المليء بالخير الكثير كما يطلق الاسم على الحج الأصغر.

عوف وهو اسم من أسماء الأسد كما أنه نوع من النباتات الطيبة الرائحة.

تميم وهو صاحب الاخلاق الطيبة شديد العود.

اسماء ذكور جديدة

الهامي وهو اسم ماخوذ من الالهام أي مصدر الوحي والأفكار الجديدة.

بارق تأتي من الشيء ذات البريق واللمعان.

بسمان وهو الشخص الكثير التبسم.

تياهر وهو الموج الشديد المرتفع الصاخب.

دلير أي الشخص الشجاع.

دامس وهو الشخص الكتوم للأسرار.

ارغد وهو اسم عربي معناه صاحب الخير الكثير.

باز اسم يطلق على أحد أنواع الصقور.

سادن وهو اسم يطلق على خادم بيت الله الحرام الكعبة المشرفة.