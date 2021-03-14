نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الحق عروض الأهلي التمويلية في مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الأهلي التمويلية، من اهم العروض التي تم إطلاقها داخل المملكة العربية السعودية من قبل البنك الأهلي التجاري كما اعلن أيضا البنك الأهلي عن عروض الأهلي التمويلية علي صفحه البنك الأهلي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، كما اعلن أيضا البنك الأهلي عن باقة من اهم العروض في هذه السنه والذي تسال عنها الكثير من المواطنين السعوديين مثل تمويل الأهلي قصير الأجل و التمويل الجديد وأيضا عروض البطاقات مثل بطاقه مدي ومميزاتها في حياه المواطن اليومية، ونحن سوف نشرح لكم عروض الأهلي التمويلية بكل تفاصيلها من خلال هذه المقالة الأتية.

عروض الأهلي التمويلية

اعلن البنك الأهلي التجاري عن عروض الأهلي التمويلية والتي جاءت لتلبيه جميع احتياجات المواطن السعودي وخصوصا العملاء الحاليين وعملاء الرواتب الجدد الحصول علي التمويل الشخصي والعقاري وذلك مقابل معدلات نسبه سنوي منخفض بالإضافة إلي الحصول أيضا علي التمويل الشخصي والعقاري في نفس الوقت اثنان في واحد كما يمنح البنك بطاقه الأهلي الائتمانية للاسترداد النقدي بدون أي رسوم سنويه، كما اعلن البنك الأهلي التجاري بالمملكة عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 7 مارس 2021 وتنتهي في 31 مارس 2021 كما اعلن البنك الأهلي أيضا عن العملاء المستهدفين والتي يمكنهم الحصول علي عروض الأهلي التمويلية والموجه إلي عملاء تمويل الأفراد والعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي والشركات الكبري والقطاع الخاص الذين يقومون بتحويل الراتب إلي البنك الأهلي.

عروض تمويل الأهلي الشخصي

اعلن البنك الأهلي عن عروض تمويل الأهلي الشخصي والتي تكتمن في المزايا الأتية:

0% رسوم إدارية و ضريبه القيمة المضافة.

معدل نسبه سنوي منخفض يبدأ من 1.95%.

يمكن الحصول علي تمويل الأهلي الشخصي عن طريق الأهلي أون لاين أو الأهلي موبايل وذلك دون الحاجة للذهاب إلي الفرع.

عروض تمويل الأهلي العقاري

اعلن البنك الأهلي التجاري عن مزايا عروض تمويل الأهلي العقاري والتي تكتمن في الأتي:

0% رسوم إدارية وبدون رسوم تقييم.

التمويل يمنح حتي عمر 75 سنه.

فتره سماح حتي 3 سنين علي أي منتج تحت الإنشاء واستلام العقد في اقل من يوم للمراجعه والتوقيع بعد خمسه أيام.

لا يوجد تاريخ انتهاء لأي من القسائم الشرائية.

يمكن الحصول علي تمويل الأهلي العقاري عبر تطبيق عقار الأهلي وامتلك منزل من خلال الجوال واربح احد القسائم الشرائية من اكسترا تصل بقيمه 5000 ريال لأول 100 عميل عبر التطبيق.

عروض تمويل الأهلي التأجيري

والجدير انه تم الإعلان أيضا عن مزايا عروض تمويل الأهلي التجاري والتي تكتمن في الأتي:

0% رسوم إدارية.

معدل نسبه سنوي تنافسي ومنخفض يبدأ من 5.51%.

عروض بطاقه الأهلي الائتمانية

كما أن البنك الأهلي اعلن أيضا عن عروض بطاقه الأهلي الائتمانية ومميزاتها والتي تكتمن في الأتي:

0% رسوم سنويه علي مدي الحياه وبلا شروط أو قيود لبطاقه الأهلي الائتمانية.

0% معدل نسبه سنوي وخصوصا برنامج التقسيط علي 3 أو 6 شهور لمبلغ 10000 ريال أو اكثر.