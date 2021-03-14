نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات مذهله على السلع الغذائية في المقال التالي

تقدم مجموعة أسواق بنده هايبر بنده احدث العروض على المنتجات الاستهلاكية والسلع الغذائية وتخفيضات مذهله بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المبارك، فتمثل هذه العروض فرصه عظيمه للتسوق من اجل شراء ياميش رمضان الذي لا يخلوا منه كل منزل في هذا الشهر المبارك وأيضا لمن يريدون التجهيز لصنع كراتين رمضان، فدائما ما تسعى مجموعه بندة إلى مشاركه عملائها من المواطنين السعوديين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالمناسبات المتعددة فتحت يا هذه العروض في إطار مبادرة برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك. أقوى عروض بنده على السلع الغذائية واللحوم الحمراء والدواجن: عرض اربع عبوات مكرونه برفيتو أوزان مختلفه بسعر 10.95 ريال سعودي.

عرض واحد زائد واحد صدور دجاج طريه ساديا وزن 1 كيلو للعبوه بسعر 28.50 ريال سعودي بدلا من 57 ريال.

عرض عبوه ترويجيه من زيت دوار الشمس العربي ثلاث عبوات وزن العبوة لتر ونصف بسعر 32.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال.

عرض كرتونة حليب طويل الأجل كامل أو قليل الدسم السعودية 12 عبوه في 1 لتر بسعر 47.95 ريال سعودي بدلاً من 58.95 ريال.

علبه حليب نيدو مجفف كامل الدسم وزن اثنين ونصف كيلو بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 92.95 ريال.

عرض دجاج ساديه مجمد بدون أحشاء بسعر 99.95 ريال سعودي للكرتونه بدلاً من 152.95 ريال. كيلو لحم بقري برازيلي كلومبي مفروم قليل الشحن بسعر 28.95 ريال سعودي.

كيلو لحمه مكعبات برازيلي كرومبي قليل الشحن بسعر 32.95 ريال سعودي.

كيلو روستو بقري برازيلي كولومبي 34.95 ريال سعودي.

كيلو لحم فخذ خروف أسترالي بالعظم بسعر 36.95 ريال سعودي.

صدور دجاج فقيه وزن العلبة 1000 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي.

علبه قطع دجاج متنوعه اليوم وزن العلبة 910 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال. عروض الثلاجة من منتجات الألبان والمخللات: كيلو حلاوة طحينية ماركة الخروف بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال.

مربى التوت الشامي أو الفراولة أو المشمش الطبيعي شهد بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال.

ربع كيلو زيتون اخضر يوناني محشو باللوز/ الثوم/ البرتقال/ الجزر بسعر 9.95 ريال سعودي. كيلو جبنه موزاريلا البقرات الثلاث بسعر 22,95 ريال سعودي بدلاً من 43.75 ريال.

كيلو جبنه مكعبات سلطه دانماركي بالزيت أو بالزيتون بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال. تمويل بدون ضامن ميسر جداً ومزايا عديدة للنساء والرجال من شركة إمكان الوسوم عمر شويل - جدة احدث عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات مذهله على السلع الغذائية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

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