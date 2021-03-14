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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الدانوب الأسبوعية العروض الرمضانية في المقال التالي
عروض الدانوب الأسبوعية على الاحتياجات المنزلية وبداية العروض الرمضانية وتشمل 10 كيلو من أرز الوليمة ب 58.95 ريال، مرقة الدجاج ماجي 24 حبة ب 9.95 ريال، اريال 2.25 كيلو ب 19،50 ريال، 10 حبات من دجاج دو ب 97.95 ريال، تمر برحي ب 64.95 ريال، طماطم شيري ب 8.95 ريال، مانجو تيمور ب 16.95 ريال، بروكلي ب 7.95 ريال، أناناس ب 7.95 ريال، عنب أبيض ب 3.95 ريال، جوافة ب 10.95 ريال الكرتون، كب كيك انجليزي ب 4.95 ريال، خبز برجر ميني ب 3.95 ريال، بسبوسة ب 19.95 ريال، فتوش ب 5.95 ريال، كيكة سنيكرز ب 85 ريال، كيكة بافريان ب 119 ريال، بابا غنوج ب 5.95 ريال، عصير مانجو طازج لتر ب 9.95 ريال، عصير كوكتيل طازج لتر ب 11.95 ريال.
عروض الدانوب الأسبوعية العروض الرمضانية
توب سايد بقري برازيلى ب 39.95 ريال، ظهر بقري برازيلي ب 54.95 ريال، لحم عجل بتلو بالعظم ب 36.95 ريال، برجر بقري مبرد ب 32.95 ريال، دجاج كامل مقطع اليوم 1000 جم ب 17.95 ريال، شرائح صدور دجاج رضوي ب 18.50 ريال، جمبري بحري مسبق التجميد كبير ب 79.95 ريال، شعور كبير بلدي ب 29.95 ريال، حبار ب 24.95 ريال، سمك قاروس ب 26.95 ريال، سمك عندق ب 23.95 ريال، سمك تونا ب 13.95 ريال، ماكريل ب 17.95 ريال.
عروض الدانوب الأسبوعية
قشطة طازج بدر ب 17.95 ريال، فخد أو صدر ديك رومي مدخن كتيبة ب 59.95 ريال، زبدة غير مملحة ب 9.95 ريال، جبنة سنابل قليلة الدسم ب 17.95 ريال، جبنة بارميزان ايطالي ب 69.95 ريال، مخلل خيار ب 11.95 ريال، زيتون عين جمل يوناني ب 23.95 ريال، كاجو ني ب 52.95 ريال، لوز ني ب 39.95 ريال، زعتر فلسطين ب 44.95 ريال، هيل أمريكي صغير ب 139 ريال، عدس هندي ب 4.95 ريال.
عروض الدانوب الرمضانية
أرز بسمتي أبيض العائلة ب 73.95 ريال، أرز أبيض بسمتي المها 5 كيلو ب 35.50 ريال، أرز بسمتي بنجابي المهيدب 10 كيلو ب 79.95 ريال، أرز أبو سنبلتين 5 كيلو ب 29.95 ريال، زيت كاتولا أوميغا 3 أو لايت ب 24.95 ريال، زيت زيتون بكر ممتاز عافية 2 لتر ب 44.95 ريال، سمن كي دي دي 400 جم ب 16،95ريال، ورق عنب فوديز ب 13، 95 ريال، طحينة فاخرة حلواني كيلو ب 27، 95 ريال.
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