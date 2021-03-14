شوف عروض الدانوب الأسبوعية العروض الرمضانية

عروض الدانوب الأسبوعية على الاحتياجات المنزلية وبداية العروض الرمضانية وتشمل 10 كيلو من أرز الوليمة ب 58.95 ريال، مرقة الدجاج ماجي 24 حبة ب 9.95 ريال، اريال 2.25 كيلو ب 19،50 ريال، 10 حبات من دجاج دو ب 97.95 ريال، تمر برحي ب 64.95 ريال، طماطم شيري ب 8.95 ريال، مانجو تيمور ب 16.95 ريال، بروكلي ب 7.95 ريال، أناناس ب 7.95 ريال، عنب أبيض ب 3.95 ريال، جوافة ب 10.95 ريال الكرتون، كب كيك انجليزي ب 4.95 ريال، خبز برجر ميني ب 3.95 ريال، بسبوسة ب 19.95 ريال، فتوش ب 5.95 ريال، كيكة سنيكرز ب 85 ريال، كيكة بافريان ب 119 ريال، بابا غنوج ب 5.95 ريال، عصير مانجو طازج لتر ب 9.95 ريال، عصير كوكتيل طازج لتر ب 11.95 ريال.

عروض الدانوب الأسبوعية العروض الرمضانية

توب سايد بقري برازيلى ب 39.95 ريال، ظهر بقري برازيلي ب 54.95 ريال، لحم عجل بتلو بالعظم ب 36.95 ريال، برجر بقري مبرد ب 32.95 ريال، دجاج كامل مقطع اليوم 1000 جم ب 17.95 ريال، شرائح صدور دجاج رضوي ب 18.50 ريال، جمبري بحري مسبق التجميد كبير ب 79.95 ريال، شعور كبير بلدي ب 29.95 ريال، حبار ب 24.95 ريال، سمك قاروس ب 26.95 ريال، سمك عندق ب 23.95 ريال، سمك تونا ب 13.95 ريال، ماكريل ب 17.95 ريال.

عروض الدانوب الأسبوعية

قشطة طازج بدر ب 17.95 ريال، فخد أو صدر ديك رومي مدخن كتيبة ب 59.95 ريال، زبدة غير مملحة ب 9.95 ريال، جبنة سنابل قليلة الدسم ب 17.95 ريال، جبنة بارميزان ايطالي ب 69.95 ريال، مخلل خيار ب 11.95 ريال، زيتون عين جمل يوناني ب 23.95 ريال، كاجو ني ب 52.95 ريال، لوز ني ب 39.95 ريال، زعتر فلسطين ب 44.95 ريال، هيل أمريكي صغير ب 139 ريال، عدس هندي ب 4.95 ريال.

عروض الدانوب الرمضانية

أرز بسمتي أبيض العائلة ب 73.95 ريال، أرز أبيض بسمتي المها 5 كيلو ب 35.50 ريال، أرز بسمتي بنجابي المهيدب 10 كيلو ب 79.95 ريال، أرز أبو سنبلتين 5 كيلو ب 29.95 ريال، زيت كاتولا أوميغا 3 أو لايت ب 24.95 ريال، زيت زيتون بكر ممتاز عافية 2 لتر ب 44.95 ريال، سمن كي دي دي 400 جم ب 16،95ريال، ورق عنب فوديز ب 13، 95 ريال، طحينة فاخرة حلواني كيلو ب 27، 95 ريال.