كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم وارقام الاشتراك لكل دولة

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم، انضم لمصطفى الأغا في مسابقة الحلم واشتراكها بعام 2021 على شبكة قنوات mbc كثير من الناس في الوطن العربي يريدون الفوز بجائزة مسابقة الحلم الكبرى وهي أشهر مسابقة في الوطن العربي يمكن لأي شخص المشاركة فيها، أعلن منظم المسابقة مصطفى الأغا أن الجائزة تقترب من جائزة 2021 ويقدر مبلغ الجائزة بمليون دولار أمريكي وهي تمكن الناس من تحقيق أحلام كثيرة بمجرد ارسال رسالة نصية علي الرقم الخاص بدولتك والمساهمة في إظهار المتابعين خطواتهم نحو تحقيق أحلامهم في المنافسة عدا عدد المسابقة.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم

خطوات الإشتراك في المسابقة، خطوات وأرقام المشاركة في مسابقة الحلم، لأنه يمكنك بسهولة المشاركة في مسابقة الحلم من خلال هذه الخطوات:

يمكنك المشاركة في مسابقة الحلم بإرسال كلمة “حلم” أو “dream” في الرسالة النصية إلى رقم حساب الاشتراك الخاص بكل دولة / منطقة الموجود اسفل المقال.

يمكنك إجراء الحجز عن طريق الاتصال مباشرة بالارقم المخصصة للاشتراك باستخدام الهاتف المخصص لشركة الاتصالات: من خلال المشاركة الناجحة في مسابقة الحلم يجب أن تضع في اعتبارك أن لديك رصيدًا كافيًا في هاتفك لإرسال رسالة أو مكالمة للاجابة علي الاسئلة في برنامج الحلم.

أرقام الاشتراك في المسابقة

يمكن للراغبين بالمشاركة في لعبة الأحلام المشاركة في لعبة الحلم من خلال هذه الأرقام الخاصة بكل دولة كما يجب التكد من وجود رصيد كافى للاجابة علي الاسئلة وارسال الرسائل.

من داخل مصر يمكن استخدام رقم الطلب 95450 لأي شبكة داخل مصر.

رقم الاشتراك لجميع الشبكات في تونس 85988

رقم الاشتراك لموريتانيا 1559.

رقم التسجيل في مسابقة الحلم المغربي 9669.

رقم الاشتراك الذي حصلت عليه شبكة موبايلي من السعودية هو 650444.

ويمكنك الاشتراك عبر شبكة زين على 755505.