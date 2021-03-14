نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة تحميل ماين كرافت مجانا على جميع الأجهزة في 10 دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقة تحميل لعبة ماين كرافت أحدث إصدار 2021 على جميع الأجهزة سواء كانت أجهزة كمبيوتر أو جوالات أندرويد أو آيفون، تابعوا معنا لتحميل اللعبة بروابط مباشرة.

شهدت لعبة ماين كرافت أكثر من 500 مليون عملية تحميل حول العالم وهذا من مختلف الفئات العمرية، حيث تتميز اللعبة بالبساطة الممتزجة بالتحدي، وقد حققت الشركة المصدرة للعبة ماين كرافت الملايين من الدولارات كإرادات سنوية وما يزال العد قائما

يبحث الكثيرين عن طرق تحميل لعبة ماين كرافت أحدث إصدار لها، وتعتبر واحدة من أنجح الألعاب على الإطلاق وأكثرها شهرة وما زالت محتفظة بشعبيتها على الرغم من مرور حولي 10 سنوات منذ صدروها

تعمل اللعبة على جميع المنصات كالحواسيب، وأجهزة الكونسول، والهواتف الأندرويد والآيفون، وسنقدم لكم في هذا المقال طرق تحميل وتثبيت والاستمتاع بلعب ماين كرافت على جميع الأجهزة.

وتستهدف لعبة ماين كرافت كلاسك وأيضا ماين كرافت العادية الاطفال في مختلف الأعمار، كما يتميز فيها العديد من المراهقين والكبار من الرجال والنساء، ويبحث العديد من محبي الألعاب الإلكترونية عن كيفية تحميل ماين كرافت مجانا علي جميع الاجهزة الإلكترونية، وهو ما سنوافيكم به في هذه المقالة فتابعونا.

رابط تحميل ماين كرافت للكمبيوتر

يمكنك تحميل ماين كرافت للكمبيوتر عن طريق الموقع الرسمي لماين كرافت Minecraft

وبعد أن تقوم بالتحميل على حاسوبك قم بالخطوات الآتية:

قم بفتح ملف minecraft.exe من المكان الذي حملت به اللعبة.

قم بتثبيت اللعبة.

قم بالتسجيل باستخدام حساب موجود باللعبة أو قم بإنشاء حساب جديد.

تأكد قبل أي شيء من توفر مساحة 1 جيجابايت وأن يكون لديك 4 جيجا رام في جهازك قبل تثبيت اللعبة.

استمتع باللعب.

طريقة تحميل ماين كرافت على أجهزة الأندرويد

يمكنك تحميل لعبة ماين كرافت على أجهزة الأندرويد وذلك من خلال شرائها عن طريق متجر جوجل بلاي.

ويجب حتى تعمل لعبة ماين كرافت في جوالك الأندرويد ألا يقل إصدار الأندرويد به عن 5.0، ويجب أن يحتوي جوالك الأندرويد على مساحة كافية لتثبيت اللعبة، كما يجب ألا يقل جوالك عن 2 جيجابايت رام.

طريقة تحميل ماين كرافت لأجهزة الآيفون

يمكنك تحميل لعبة ماين كرافت على الآيفون من خلال تحميلها من أبل ستور، حيث أنك ستبحث في أبل ستور على لعبة ماين كرافت Minecraft ويمكنك شرائها وتحميلها من أبل ستور، ويمكنك الاستمتاع بتجربة اللعبة على الآيفون.