شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصومات تصل ل 60%

عروض العثيم الاثنين يتميز ماركت العثيم بعروضه الشهيرة التي يوجد بها الخصومات والتخفيضات التى قد تكون اسبوعياً أو شهرياً، ويحصل على إقبال شديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يقوم بتقديم عروض ممولة عن طريق الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الإعلانات التلفزيونية، يحتوي على العديد من المنتجات المميزة المختلفة، إذا أتيحت لك الفرصة للاستفادة بتلك العروض فلا تقوم تضيعها.

عروض العثيم الاثنين

خصومات العثيم على الأطعمة الغذائية المختلفة يوفر هايبر العثيم مجموعة من العروض على الأجهزة المختلفة، فنجد إن في ذلك اليوم إقبال كبير جداً، نظراً إلى أن كل منزل يحتاج إلى سلع غذائية:

تخفيضات العثيم يصل سعر أرز صنوايت بعد الخصم إلي 189 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم زيت دوار شمس سعرة بعد الخصم يصل إلى 62 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية صلصة الطماطم أصبح سعرها بعد الخصم 39.50 ريال سعودي.

توته بلميز التي يكون وزنها 185 جرام يوجد عليها عرض خصم 5.45 ريال فتصبح سعرها 13.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الاثنين

تنزيلات العثيم يوجد سمن نباتى وزنه 2 كيلو عند وجود الخصم يصبح سعره 24.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين انخفض سعر أرز الوليمة بعد العرض ليصبح 286 ريال.

تخفيضات العثيم اليوم كليو شوربه هناء الشوفان يصبح 11.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم شكولاته الفول السوداني تسمى ريسيز أصبحت بسعر 12.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الأسبوعية نجد أيضاً أن تخفيضات قد تصل إلى 60%، تكون فرصة رائعة لشراء العديد من المنتجات الغذائية وتخزينها في المنزل.

يقدم العثيم 100 كيس شاي ربيع أخضر سعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال.

وحبوب الشوفان كويكر عسل وشوفان بسعر 14.95 ريال، خصومات العثيم امتدت إلى ألتسالي ليصبح شيبسي ليز ب 9.95 بدلا من 13.90ريال.