شوف عروض بنده السعودية 1442 أقوي هايبر للخصومات الأسبوعي بالمملكة

عروض بنده نزف بشرى سارة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلن السير بمادة عن دفعة جديدة من العروض والتخفيضات التي يفضلها الجميع على كافة المنتجات والمواد الغذائية، وذلك بداية من يوم ١٠ مارس الجاري الذي يوافق يوم ٢٦ رجب ١٤٤٢، والعديد من المواطنين ينتظرون تلك التخفيضات على آحر من الجمر، وهنا سوف نوضح لكم ونوفر كافة العروض التي يحتاجها المواطن، تابعونا.

عروض بنده الأسبوعية

يقدم معايير باندة العديد من العروض على كافة المنتجات باختلاف أنواعها وأسعارها، وإليكم كافة العروض التي يقدمها الهايبر:

زيت عباد الشمس ٢ إلى مازولا.

علب ليمون كبيرة وصغيرة.

مجبرة مقشر.

جمبري حجم صغير.

كمون مطحون.

فلفل أحمر مضخات.

ايس كريم جالاكس، ام أند ام.

بطاطس كم مرة.

سيطرة.

كبير قمح.

شاي أخضر..

عروض هايبر بنده على كافة الحبوب والحلويات

عرض على حلبة مبهرة ١٧٠ جرام.

أصابع .

الشوكولاته جالكسي.

جيلي ١٦٠ جرام.

شيبس بطاطس بالكاتشب .

١٦٠ جرام من خليط الأساليب.

الشوكولاته تويكس.

الشوكولاته جالكسي ٢٩٩ جرام.

شوكولا ديني بالكراميل، مفروشة.

تويكس ١٧٤ جرام.

٣٢ قطعة من جبن المثلثات (نستو).

زبادي المراعي ٥٠٠ جرام.

زبدة طبيعية ليست متدرجة.

كما يقدم الهايبر العديد من العروض الأخرى التي بإمكانكم الحصول عليها أثناء زيارتكم لأحد فروع الهايبر المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية، وستجدون كل ما يسركم من عروض وتخفيضات، بالإضافة إلي العديد من التخفيضات الخاصة بكفاءات الأطفال التي تحتاج إليها الأمهات دائما.