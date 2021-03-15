نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العروض الأسبوعية لأسواق العثيم وخصومات شهر رمضان بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد أسواق العثيم من الأسواق المشهورة في المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بتلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات الاستهلاكية، ودائما ما تقدم عروض على منتجاتها سواء كانت منتجات غذائية، أو منتجات منزلية، أو أجهزة كهربائية وغير ذلك.

ماهي أسواق العثيم

تعد أسواق العثيم من الأسواق الكبيرة التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية، حتى أنها أصبحت تحتل المركز الثاني من حيث المبيعات الأعلى بعد مجموعة صوفيا مباشرة، وتعد شركات العثيم من الشركات الكبرى والقوية ليس في السعودية فحسب بل في الوطن العربي أجمع، وتأتي شركة العثيم في المرتبة الخمسين من نحو أقوى 100 شركة في المملكة العربية السعودية.

تنال شركات العثيم المرتبة الثالثة من ضمن أقوي شركات التجزئة بالعالم العربي، أسواق العثيم لديها العديد من الأفرع في المملكة العربية السعودية التي يبلغ عددها 183 فرعا، بالإضافة إلى وجود 31 فرع في مصر، تعمل الشركة في مجال كل من بيع الجملة وبيع التجزئة.

استثمارات شركة العثيم

تدخل شركة العثيم في العديد من المجالات الغذائية والاستهلاكية، كما أنها تقوم بإدارة الكثير من الأماكن الترفيهية، بجانب هذا فهي تدخل في بعض الاستثمارات مثل استثمار الأراضي ويكون ذلك الأمر من خلال ” شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري”، وتهدف شركة العثيم على أن تكون فروعها في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية وتتمكن من تلبية كافة احتياجات المواطنين في أنحاء المملكة.

مجلة عروض العثيم لهذا الأسبوع

ععروض العثيم الأسبوعية على

عروض وخصومات العثيم الأسبوعية

ستبدأ عروض العثيم الأسبوعية بداية من يوم 16 مارس 2021 والتي ستظل لمدة ثلاثة أيام فقط، ومن هذه العروض ما يلي :

طقم قلاية رويال فورد يتكون من اثنين حبة بالإضافة إلى مغرفة جاء بسعر 34.95 ريال سعودي.

إناء ضغط كهربائي بداخل العرض ب 299 ريال سعودي.

مجموعة طقم تتكون من ثماني قطع بداخل العرض بسعر 99 ريال سعودي.

صانع طعام في العرض بسعر 129