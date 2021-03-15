نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده لهذا الأسبوع .. أغتنم تصفيات هايبر بنده اليوم الأخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده من العروض المميزة التي يفضلها عدد كبير من المستهلكين داخل المملكة العربية السعودية، وخاصة أن هذه العروض تعمل على توفير العديد من السلع الأساسية التي يحتاج إليها المستهلك بأسعار مخفضة للغاية.

فيشمل عرض هذا الأسبوع مجموعة من التخفيضات المميزة على منتجات النظافة الشخصية والجمال، وكذلك مستحضرات التجميل بنسبة تصل إلى أكثر من 43 %، وهي نسبة تخفيض لن تجدها في أي هايبر مماثل على الإطلاق.

عروض بنده على السلع

عروض بنده دائما ما تكون العروض المميزة التي تجذب المستهلكين بصورة كبيرة، ففي بعض الأحيان تصل نسبة التخفيضات التي تقوم بها بنده إلى أكثر من 50% من ثمن السلعة الأساسي.

وتقوم بنده بتوفير العروض الخاصة بها على العديد من المنتجات والسلع الغذائية من أفضل الماركات التي يفضلها عدد كبير من المستهلكين.

فهايبر بنده يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 50 عاما وهو ما جعله من أكثر المتاجر المنتشرة في المملكة العربية السعودية، وقد زاد نشاط الشركة بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، وأصبحت الشركة تمتلك العديد من الفروع في العديد من الدول العربية.

ومن أروع المميزات التي يمتلكها متجر بنده هو توفير العديد من السلعات التي تحمل الطابع العالمي وبيعها بأسعار مخفضة على مدار العام، وهو ما يعني أنك سوف تشتري المنتجات العالمية بأسعار مخفضة للغاية طوال أيام العام.

مجلة عروض بنده لهذا الأسبوع

عروض هايبر بنده على المنتجات المختلفة

سعر بخاخ مزيل العرق نيفيا العبوة سعة 200 ملي يصل سعرها إلى 95 ريال سعودي.

وسعر مزيل العرق ريكسونا الرجالي والنسائي العبوة ذات الحجم 150 ملي 95 ريال سعودي.

فيما يبلغ سعر مزيل الشعر نير بسعة 110 جم 18 ريال سعودي.

وأيضا من العروض المميزة كريم فيت لإزالة الشعر بسعة 150 جم يبلغ سعرها 95 ريال سعودي.

وتوجد العديد من عروض بنده المميزة الأخرى التي يمكنك التعرف عليها أكثر عند زيارة أقرب فرع بنده إليك.