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عمر شويل - جدة بعد ارتفاع الأسعار بالنسبة لفواتير الماء، ومواجهة العديد من الدول لخطر الجفاف على المدى القريب والبعيد، أصبح واجبا علينا جميعا نحن المواطنين ترشيد استهلاك الماء، ولكن الكثير منا لا يعلم أن هناك بعض الأشياء التي قد نفعلها بشكل تلقائي وبدون حتى أن نلاحظ تسبب في إهدار مئات اللترات من الماء بدون استخدام يوميا، تابعوا معنا للتعرف على طريقة توفير الماء.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الجافة في العالم، حيث إن مصادر المياه شحيحة وقليلة، ووفقا للإحصائيات فإن أكثر من 60 بالمئة من مصادر المياه بالمملكة ناتجة من محطات تحلية المياه، والتي تكلف الدولة ملايين بل ومليارات الريالات سنويا، ويبلغ معدل استهلاك المواطن السعودي للماء حوالي 300 لتر يوميا وهو ما يعد ضعف الاستهلاك العالمي الذي يبلغ 150 لترا يوميا، تعرف على طريقة توفير الماء.

طرق توفير الماء

لتوفير المياه يجب عليك عمل بعض الأشياء البسيطة والتي من شأنها توفير كميات هائلة من الماء، تعرف معنا على هذه الطرق.

شراء أدوات ترشيد الاستهلاك لدورة المياه

يمكنك شراء بعض الأدوات البسيطة والرخيصة والتي من شأنها توفير مئات اللترات شهريا، ومن ضمن هذه الأدوات:

مرشح (فلتر) الصنبور.

أكياس إزاحة لصناديق الطرد (السيفون).

أقراص كشف التسريبات، لكشف تسريبات الماء ومعالجتها بشكل سريع.

الدش المرشد.

تغيير بعض العادات المتعلقة باستهلاك الماء

يمكنك تغيير بعض العادات المتعلقة باستهلاك الماء، والتي من شأنها توفير آلاف اللترات من الماء شهريا، تعرف معنا على بعض منها.

استخدام كوبين ماء بدلا من تشغيل الصنبور طوال مدة حلاقة الذقن أو غسل الأسنان.

استخدام أناء مملوء بالماء في الوضوء بدلا من تشغيل الماء طول مدة الوضوء.

تقليل مدة الاستحمام بجعلها 7 دقائق كحد أقصى.

تجنب ترك صنبور ماء المطبخ مفتوحا أثناء غسل الصحون.

استخدام إناء مملوء بالماء لغسل الفواكه والخضروات بدلا من ترك الصنبور مفتوحا عليها.

غسل كميات أكبر من الملابس في المرة الواحدة.

وعند تطبيق هذه الطرق ستلاحظ فرقا ملحوظا في فاتورة الماء، كما أنك ستساهم في توفير الماء وحفظ نعمة الله، دمتم سالمين.