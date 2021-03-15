شوف طريقة عمل المقلوبة بطريقة روووعة

المقلوبة، واحدة من الوجبات الشهية والتي يمكن تحضيرها بسهولة، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عملها ومقادريها، وسنقدم لكم اليوم طرق عمل المقلوبة الشهية، تابعوا معنا للتعرف على طريقة عمل المقلوبة.

طريقة عمل المقلوبة باللحم

المقادير

1 ك لحم بقري قطع مكعبات.

2 كوب رز.

2 بطاطس مقطعة إلى شرائح.

2 قطعة باذنجان مقطع إلى شرائح.

2 بصل مفروم.

1 بصلة مقطعة إلى شرائح.

نصف ملعقة حبهان مطحون.

نصف ملعقة قرفة مطحونة.

ورق لورا.

نصف معلقة كركم.

مرق لحم.

زيت نباتي.

ملح وفلفل.

صنوبر ولوز.

طريقة التحضير

يتم تحضير المقلوبة باللحم في الخطوات التالية:

قومي بغسل الباذنجان بشكل جيد وقطعيه إلى شرائح ورشي عليه الملح واتركيه لمدة ربع ساعة.

قومي بوضع قدر على النار وصبي به القليل من الزيت النباتي لمدة دقيقتين تماما، ثم إضيفي عليه بعد دقيقتين اللحم واتركيها حتى يتغير لونها.

قومي بإضافة حبتين بصل مفروم إلى اللحم واستمري بالتقليب.

أضيفي الحبهان والقرفة والكركم والملح والفلفل وورق اللورا إلى القدر.

أضيفي ماء إلى المزيج، واتركيه على نار متوسطة حتى ينضج الخليط.

صبي كمية زيت كبيرة في المقلاة، ثم قومي بقلي الباذنجان وبعد القلي خلصيها من الزيت على ورق المطبخ.

قومي بقلي قطع البطاطس في الزيت لتصبح نصف مقلية قومي بتصفيتها من الزيت.

قومي بقلي شرائح البصل في الزيت وقلبيها حتى يصبح لونها ذهبيا ثم صفيها من الزيت.

قومي بنقع الأرز بعد غسله في الماء لمدة عشر دقائق ثم صفيه من الماء.

أحضري قدرا وضعي به ملعقتين من الزيت، ثم رصي شرائح الباذنجان به، وضعي شرائح البطاطس فوقها.

وضعي شرائح البصل أعلى البطاطس ثم ضعي به قطع اللحم بعد نضوجها أعلى البصل، ثم ضعي شرائح باذنجان أعلى اللحم.

ضعي الرز أعلى الخليط المذكور.

أضيفي مرق اللحم إالى المزيج السابق بحرص، حتى لا تفسد الطبقات.

اترك المقلوبة على نار متوسطة حتى تنضج.

وهكذا تكوني قد طبختي المقلوبة الشهية، قدميها في صينية ثم قلبيها بحرص، وأضيفي لها الصنوبر واللوز وأضيفيهم أعلى المقلوبة لإعطائها شكلا جميلا وطعما شهيا، صحة وهنا.