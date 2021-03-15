شوف عروض العثيم مول السعودية لشهر رمضان Othaim في شهر الخير عروضنا غير

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عمر شويل - جدة عروض العثيم مول السعودية المطروحة لشهر رمضان في فروع Othaim تحت شعار في شهر الخير عروضنا غير، وتشمل العروض تخفيضات هائلة على أسعار الأغذية من لحوم، وفاكهة وخضراوات، والأجهزة، والجوالات، وتستمر العروض حتى يوم الثلاثاء 3 شعبان 1442.

عروض العثيم مول السعودية لشهر رمضان Othaim في شهر الخير عروضنا غير

عروض العثيم في السعودية انطلقت ضمن تخفيضات شهر رمضان داخل العثيم مول ، ويوجد تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية من مختلف الشركات، والتي تتميز بأسعارها التنافسية، تمتد الخصومات التالية حتى مساء يوم الثلاثاء 16 مارس 2021.

عروض العثيم

عروض أسواق العثيم نقدمها في التالي على الخضراوات والفاكهة الطازجة المختلفة المتاحة حاليًا في أقوى مهرجانات خصومات شهر رمضان المبارك في موقع العثيم :

بخاري حمراء، بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو.

تفاح أحمر، بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.

تفاح أخضر، بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.

بصل أحمر، بسعر 3.45 ريال سعودي للكيلو.

خيار، بسعر 7.95 ريال سعودي للصندوق.

شمندر، بسعر 1.95 ريال سعودي للكيلو.

مانجو تيمور، بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو.

العثيم مول

أما التخفيضات التالية فبها كل أسعار التمور داخل سوبر ماركت العثيم :

تمر جالكسي وزن 3 كيلو جرام، بسعر 37.95 ريال سعودي للكرتون.

تمر سكري وزن 3 كيلو جرام، بسعر 46.95 ريال سعودي للكرتون.

تمر إنتاج النخيل رطب سكري وزن 1000 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي للعلبة.

تمر سكري محشي لوز وتين وزن 500 جرام، بسعر 13.95 ريال سعودي للعبوة.

تمر صقعي مكبوس، بسعر 9.95 ريال سعودي للكرتون.

العثيم

العثيم ماركت يقدم لكم تشكيلة متنوعة من الجبن، والمخلل، واللحوم الباردة المناسبة لوجبات الإفطار بأسعار رائعة على النحو التالي:

طرشي مشكل، بسعر 8.50 ريال سعودي للكيلو.

زيتون أخضر مجحشي جزر/ ليمون/ فلفل، بسعر 17.95 ريال سعودي للكيلو.

مرتديلا أمريكانا بقر، بسعر 23.75 ريال سعودي للكيلو.

جبن رومي مصري تشيزا لاند، بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن الطيب أبيض ملح خفيف، بسعر 27.50 ريال سعودي للكيلو.

أسواق العثيم

جبن عكاوي استرا، بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو.

جبنة فيتا مصري، 2 كيلو بسعر 1 كيلو، بسعر 29.95 ريال سعودي.

جبن الزهار فيتا 1 كيلو جرام، 2 علبة بسعر 1 علبة، بسعر 21.80 ريال سعودي.

جبن فيكتو ملح خفيف حبة البركة، بسعر 14.25 ريال سعودي للكيلو.

جبن هالي براميلي حليب ابقار، بسعر 20.95 ريال سعودي للكيلو.

لبنة تشيز لاند كاملة الدسم، بسعر 16.50 ريال سعودي للكيلو.

لبنة تشيز لاند كاملة الدسم 2.75 كيلو، بسعر 44.95 ريال سعودي.

Othaim

المنتجات التالية تضم كافة أسعار الحبوب، والمكسرات، والفواكة المجففة في عروض العثيم الاسبوعية :

ليمون أسود مجفف، بسعر 16.95 ريال سعودي للكيلو.

لوز ني، بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو.

تين مجفف وزن 200 جرام، بسعر 5.50 ريال سعودي للربطة.

زبيب، بسعر 10.95 ريال سعودي للكيلو.

هيل زينا برطمان وزن 500 جرام، بسعر 16.95 ريال سعودي للعلبة.

قدمنا لكم عروض العثيم الاسبوعية المتاحة في الفروع حاليًا على الجبن، والتمورـ والخضراوات، والفاكهة الطازجة، والأسعار ثابتة في العثيم سوبر ماركت لهذا الأسبوع حتى يوم الثلاثاء 16 مارس 2021، الموافق 3 شعبان 1442.