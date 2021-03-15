شوف عروض رمضان على الأجهزة المنزلية معارض الصيف والشتاء بالسعودية

عروض رمضان على الأجهزة المنزلية بجميع أنواعها بمعارض الصيف والشتاء تخفيضات كبري بمناسبة مرور 39 عاماً على افتتاح أول فروع الصيف والشتاء بالمملكة وتبدأ الخصومات من 10% إلى 60% وتشمل تلفزيون سوني 85 بوصة ب 9.999 ريال، تلفزيون سوني 65 بوصة ب 3.499 ريال، سوني 55 بوصة ب 4.099 ريال، تلفزيون سوني 55 بوصة ب 3.199 ريال، تلفزيون LG 60 بوصة ب 2.999 ريال، تلفزيون 70 بوصة ب 4.299 ريال، تلفزيون LG 77 بوصة ب 14.999 ريال، شاشة LG 75 بوصة ومعها ساوند بار SK1 ب 5.299 ريال، شاشة هاير 65 بوصة عليها خصم 55% ب 2.099 ريال.

عروض رمضان على الأجهزة المنزلية معارض الصيف والشتاء بالسعودية

غسالة أوتوماتيك سعة 16 كيلو تربو ووش 3D واي فاي بخار أسود ب 3.799 ريال، غسالة أوتاماتيك ب 5.499 ريال، غسالة أوتوماتيك 11 كجم تربو ووش موترز الدفع المباشر ب 2.599 ريال، غسالة أوتوماتيك دورين سعة 21 كجم بخار تنشيف 12 كيلو 6 حركات إستيلي ب 9.999 ريال، غسالة أوتوماتيك سعة 8 كيلو، عدد 6 حركات موتور الدفع المباشر الذكي، أبيض ب 3.299 ريال، 4.599 ريال، غسالة أوتوماتيك سعة 10 كجم 14 برنامج إستيل ب 1.939 ريال.

عروض الأجهزة الإلكترونية الأسبوعية

غسلة أوتوماتيك 12 كيلو سامسونج سعة 12 كجم تنشيف 8 كيلو 16 برنامج ب 2.789 ريال، غسالة سامسونج أوتوماتيك 8 كيلو تنشيف 6 كيلو لون أبيض ب 3.599 ريال، غسالة أوتوماتيك ساميونج 10 كيلو تنشيف 7 كيلو ب 2.339 ريال، غسالة LG سعة 9 كيلو 6 حركات واي فاي لونها أبيض ب 2.799 ريال، غسالة أوتوماتيك ال جي 10 كيلو لونها أبيض ب 3.099 ريال، ثلاجة باب واحد سعة 3 قدم ب 349 ريال، ثلاجة ماندو باب واحد سعة 3.3 قدم ب 389 ريال.

عروض رمضان على الثلاجات

ثلاجة ال جي 11 قدم ب 2.199 ريال، ثلاجة بابين سعة 13.9 قدم ثلاجة بابين سعة 15.4 قدم إضاءة LED سيلفر ب 3.299 ريال، ثلاجة بابين ال جي سعة 20 قدم ب 4.299 ريال، ثلاجة دولابي بابين ال جي سعة 22.1 قدم ب 4.999 ريال، ثلاجة دولابي بابين سعة 21.2 قدم ب 8.999 ريال، ثلاجة بابين ميديا سعة 21 قدم ومعها مكنسة ميديا هدية ب 2.889 ريال، ثلاجة بابين سعة 12.7 قدم سامسونج ب 2.499 ريال.