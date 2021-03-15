نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية للاسبوع وتخفيضات حتى نصف الثمن على الحلويات الطازجة والمخبوزات في المقال التالي

عروض العثيم السعودية للاسبوع، تعتبر أسواق ومتاجر عبدالله العثيم من أفضل متاجر بيع المنتجات الغذائية في المملكة السعودية، وتتميز بجودة منتجاتها وأسعارها المميزة كما تقوم أسواق عبد الله العثيم بتجديد جميع العروض الأسبوعية وأيضاً العروض اليومية وتقوم أيضاً بعرضها علي الموقع الإلكتروني الخاص بها وتقدم مجموعة أخري من العروض المميزة لمن يقومون بالشراء عبر موقعهم الإلكتروني. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر زود نواشف بالتمر 21 ريال سعودي بدلاً من 40 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر تورتة سويسرول شوكولاتة صغير 11 ريال سعودي بدلاً من 22 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم بلغ سعر تورتة كرنفال وسط 44 ريال سعودي بدلاً من 50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين بلغ سعر زود شابورة دقيق القمح سمسم أصابع 6 ريال سعودي بدلاً من 10 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم بلغ سعر كرواسون بالزبدة 5 ريال سعودي بدلاً من 10 ريال سعودي. العثيم العروض الترويجية عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر زود لقيمات مشكلة ديلوكس وسط 24 ريال سعودي بدلاً من 30 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر معجنات مشكلة ديلوكس 24 ريال سعودي بدلاً من 30 ريال سعودي.عروض العثيم على المنتجات الغذائية

العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر كوكيز الشوكولاته ديلوكس 29 ريال سعودي بدلاً من 40 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم بلغ سعر زود معمول بالتمر 14 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال سعودي.

عروض العثيم جده بلغ سعر فطيرة شاي 4 ريال سعودي بدلاً من 7 ريال سعودي. عروض الاثنين العثيم عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر فاطير اساور بالسمسم 9 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال سعودي.

عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر حبة اناناس 5 ريال سعودي بدلاً من 7 ريال سعودي.

عروض الطازج من العثيم بلغ سعر سلة كيوي 2 ريال سعودي بدلاً من 3 ريال سعودي.

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