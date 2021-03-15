نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول اليوم في السعودية داخل أسوق العثيم بمناسبة شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم مول اليوم في السعودية داخل أسوق العثيم بمناسبة شهر رمضان نقدمها لكم على منتجات العثيم Othaim من أجهزة، وجوالات، وشاشات بأسعار لا تقبل المنافسة، حيث ينتظر كل أسبوع المقيمون في المملكة عروض العثيم الاسبوعية الجديدة؛ لما تتميز به من تخفيضات العثيم على الأغذية، ومستلزمات المنزل، خاصةً مع إقتراب حلول شهر رمضان المبارك تتزايد المنافسة على الأسعار.

عروض العثيم مول اليوم في السعودية داخل أسوق العثيم بمناسبة شهر رمضان

عروض العثيم مول اليوم تمتد معنا حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 شعبان 1442، ونظرًا لما يقدمه العثيم ماركت اليوم من تخفيضات هائلة، عليكم الإستفادة منها قبل نفاذ الكمية، حيث أن الكمية محدودة حاليًا لزيادة الإقبال على تخفيضات السعودية لاقتراب شهر رمضان.

عروض العثيم

يقدم لكم موقع العثيم تخفيضات خاصة على أجهزة المطبخ وأدواته وفقًا للأسعار التالية:

خلاط فيليبس مع مطحنة، بسعر 99 ريال سعودي.

مع مطحنة، بسعر 99 ريال سعودي. عصارة حمضيات كليك اون، بسعر 99 ريال سعودي.

خلاط كليك اون، بسعر 99 ريال سعودي.

صانع شاي هومر، بسعر 99 ريال سعودي.

محضر قهوة نيكاي، بسعر 59 ريال سعودي.

العثيم

في التالي كل خصومات سوبر ماركت العثيم الجديدة على الجوالات الذكية من مختلف الماركات:

جوال فيفو واي 30، سعة 128 جيجا، الجيل الرابع، بسعر 769 ريال سعودي.

واي 30، سعة 128 جيجا، الجيل الرابع، بسعر 769 ريال سعودي. جوال هواوي نوفا 7 اي 128 جيجا، الجيل الرابع، بسعر 769 ريال سعودي.

نوفا 7 اي 128 جيجا، الجيل الرابع، بسعر 769 ريال سعودي. جوال تكنو كي اي 7، سعة 128 جيجا، الجيل الرابع، بسعر 569 ريال سعودي.

جوال نوكيا 105 بشريحتين اتصال، بسعر 65 ريال سعودي.

العثيم مول

كما تجدون في التالي خصومات العثيم اون لاين في الفروع على أدوات الطبخ من أواني وقلايات:

طقم قدور امركوك عدد 8 قطع، بسعر 199 ريال سعودي.

طقم قدور تراست ستيل عدد 8 قطع، بسعر 175 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد عدد 8 قطع، بسعر 110 ريال سعودي.

طقم قدور فالبرو عدد 12 قطعة، بسعر 149 ريال سعودي.

طقم مقلاة تراست 28 سم، 24 سم + هدية مجانية، بسعر 34.95 ريال سعودي.

قدمنا لكم عروض العثيم اليوم على الأجهزة المنزلية وأدوات الطبخ، بالإضافة إلأى أسعار الجوالات والشاشات في عروض اسواق العثيم بالسعودية، وهذا حتى يوم 16 مارس 2021، فانتظروا جديد التخفيضات معنا دائمًا في مهرجان التخفيضات الرمضانية.