نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية صحة وجمال والاجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية ، باقة عروض أسواق العثيم المتنوعة، مجموعة كبيرة من العروض الأسبوعية على الاجهزة المنزلية، تحتوي العروض لهذا الأسبوع على العديد من عروض الصحة والجمال، العروض سارية من 10 مارس الموافق 26 رجب إلى 16 مارس الموافق 3 شعبان، شاشة توشيبا ال اي دي 32 بوصة بسعر 529 ريال، شاشة اور ال اي دي 40 بوصة بسعر 529 ريال، شاشة اور ال اي دي سمارت 58 بوصة بسعر 1549 ريال، شاشة اور ال اي دي 43 بوصة بسعر 649 ريال، شاشة امبيكس سمارت 40 بوصة بسعر 649 ريال، شاشة امبيكس سمارت 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مكنسة بانيكس كهربائية 21 لتر بسعر 159 ريال، قدر ضغط ابيو جرانيت بسعر 115 ريال.

تخفيضات الالكترونيات اليوم

عروض العثيم الأسبوعية ، خلاط فيليبس مع مطحنة بسعر 99 ريال، مقلاة السيف الصحية برو 9 لتر 1800 واط بسعر 339 ريال، طباخة ارز اي تي سي 1.8 لتر بسعر 79 ريال، ميكرويف السيف 20 لتر بسعر 239 ريال، ميكروويف نيكاى 20 لتر بسعر 189 ريال، عصارة حمضيات كليك أون بسعر 99 ريال، صانع شاي هومر بسعر 99 ريال، قدر كليكون كهربائي 6 لتر بسعر 199 ريال، غلاية ماء نيكاي زجاج 1.7 لتر بسعر 59 ريال، خلاط كليك أون بسعر 99 ريال.

أجدد عروض العثيم

كريم دوف 250 مل بسعر 10.95 ريال بدلا من 16.50 ريال، كريم فيراند لفلي فيتامين 80 جرام بسعر 13.95 ريال بدلا من 21.95 ريال، شامبو صانسيلك 400 مل بسعر 10.95 ريال بدلا من 17.95 ريال، شامبو دوف الزيوت المغذية 600 مل بسعر 16.95 ريال بدلا من 29.95 ريال، غسول وجه فيراند تفتيح البشرة 150 جرام بسعر 17.95 ريال بدلا من 27.50 ريال، مزيل عرق إكس جولد فريش 150 مل بسعر 15.95 ريال بدلا من 25.25 ريال، سائل استحمام لايفبوي توتال 500 مل بسعر 29.95 ريال بدلا من 39.50 ريال.

أقوى عروض العثيم

شامبو بانتين انسيابي و حريري 1000 مل بسعر 23.95 ريال بدلا من 34.50 ريال، شامبو شولدرز تشكيلة العود 400 مل بسعر 14.95 ريال بدلا من 20.64 ريال، شامبو / بلسم هيريال زيت الأرغان 400 مل بسعر 14.95 ريال بدلا 22.95 ريال، مناديل اطفال بامبرز 56 حبة 4+2 مجانا بسعر 38.95 ريال بدلا من 60.25 ريال، فوط صحية الويز قطن ناعم 50 حبة بسعر 18.95 ريال بدلا من 25.25 ريال، حفائظ بامبرز حماية 5 نجوم 42 حبة بسعر 78.95 ريال بدلا من 98.75 ريال.