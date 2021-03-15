نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كتالوج عروض وتخفيضات أسواق التميمي الأسبوعي في المقال التالي

كتالوج عروض وتخفيضات أسواق التميمي الأسبوعي، تقوم أسواق التميمي بتقدم كتالوج عروض وتخفيضات أسواق التميمي الأسبوعي، بأسعار وتخفيضات مذهلة كما هو المعهود من مجموعة أسواق التميمي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه العروض العديد من المنتجات المختلفة. كتالوج عروض وتخفيضات أسواق التميمي الأسبوعي سنستعرض سويا كتالوج عروض وتخفيضات أسواق التميمي الأسبوعي، وسنتعرف على أهم التخفيضات والعروض الأسبوعية لسلة أسواق التميمي. عروض وتخفيضات أسواق التميمي على المواد الغذائية أرز بسمتي أبيض – الوزن 2 كيلو، الماركة بنجابي المهيدب، السعر 28.50 ريال سعودي.

شعيرية – الوزن 250 غرام، الماركة قودي السعر 4.70 ريال سعودي.

أرز كالروز – الوزن 2 كيلو، الماركة صنوايت، السعر 17.95 ريال سعودي.

مكرونة فوتشيني على الطريقة الإيطالية – 16 اونص، الماركة فرشلي، السعر 13.75 ريال سعودي.

صلصة المكرونة ألفريدو – الوزن 410 غرام، الماركة قودي، السعر ر.س.‏ 19.05

أرز مزة بسمتي هندي – الوزن 10 كيلو، الماركة أبو كاس، السعر ر.س.‏ 63.25 .

أرز سيلى بسمتي مزة هندي – الوزن 10 كيلو، الماركة بنجابي الشعلان، السعر ر.س.‏ 67.00 .

بسكويت القمح الكامل بالجبن – 4.5 أونص، الماركة كنوز، السعر ر.س.‏ 11.95 . عروض وتخفيضات على الدجاج شاورما الدجاج من الفروج الذهبي – الوزن 450 غرام، الماركة الفروج الذهبي، السعر ر.س.‏ 17.75

دجاج متبل كاملة متبله مكسيكيّة – 800 غرام، الماركة اليوم، السعر ر.س.‏ 11.75

برجر دجاج – كغم 1.0، الماركة التميمي، السعر ر.س.‏ 19.95 .

دجاج إنتاج طازج مفروم – الوزن 450 غرام، ر.س.‏ 14.90 .

دجاج الوطنية الطازج، الوزن 1000غرام، السعر ر.س.‏ 17.95

الفروج الذهبي صدور دجاج مبردة مخلية – الوزن 900 غرام، السعر ر.س.‏ 38.95 .

دجاج اليوم قطع دجاج متنوعة مبردة – الوزن 1000 غرام، السعر ر.س.‏ 20.00 .

دجاج التنمية أفخاذ دجاج مبردة – الوزن 450 غرام، السعر ر.س.‏ 6.75 . أهم خصومات التميمي السعودية على اللحوم تندرلوين لحوم بقري برازيلية المنشأ مبرد – الوزن غرام 500، السعر ر.س.‏ 36.00 .

ستيك لحوم بقري، المنشأ نيوزيلاندي – الوزن غرام 500، السعر ر.س.‏ 32.85.

ستيك لحوم بقري المنشأ نيوزيلندي – الوزن غرام 500، السعر ر.س.‏ 32.85 .

لحوم ستيك ريب آي بقري المنشأ نيوزيلاندي مبرد – الوزن غرام 500، السعر ر.س.‏ 54.20

لحوم بقري أوصال مكعبات – الوزن 500غرام، السعر ر.س.‏ 15.00 .

شرائح اللحوم البقري البرازيلي للفطور – الوزن غرام 500، السعر ر.س.‏ 30.10 .

اللحوم ستروجانوف البقري برازيلية المنشأ – الوزن غرام 250، السعر ر.س.‏ 15.05. موعداستئناف عمل قطار الحرمين من جديد الوسوم عمر شويل - جدة كتالوج عروض وتخفيضات أسواق التميمي الأسبوعي - خصومات اسوق التميمي السعودية error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف كتالوج عروض وتخفيضات أسواق التميمي الأسبوعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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