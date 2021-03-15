شوف عروض اكسترا رمضان 2021 السعودية الآن أقوى العروض

عروض اكسترا رمضان 2021 الآن أقوى العروض تقدمها لنا فروع extra السعودية بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وكما عودتنا اكسترا بتقديم كل ما هو جديد من عروض وخصومات مميزة من قائمة أقوى العروض تقدم لنا الآن عروض رمضان والتي تمتاز بالكثير من الخصومات المتنوعة هذا العام 2021 والتي لفتت انتباه الكثير من رواد معارض اكسترا وموقعها الإلكتروني الذي يمكن الشراء من عليه بمنتهى السهولة واليسر والذي يوفر إمكانية التوصيل المجاني إذا كان الطلب بأكثر من 99 ريال سعودي، تقام عروض رمضان لفترة محدودة الآن خلال الموقع الإلكتروني وأيضا داخل كافة الفروع المختلفة المنتشرة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا رمضان 2021

الآن تقدم فروع extra الكثير من الخصومات تحت شعا عروض رمضان حيث تقدم الآن خصومات حتى 50% على كافة المستلزمات المنزلية من أجهزة منزلية وحقائب وأثاث منزلي بأسعار وخصومات كبيره، أيضا تقدم لنا الآن خصومات تصل حتى 40% على أجهزة الكمبيوتر المختلفة الأنواع ، أما بالنسبة للأجهزة المنزلية الكبيرة فالآن مع خصومات تصل إلى 53% مع وجود هدايا مجانية على الكثير من الأجهزة الموجودة بالعرض، وبالنسبة للأجهزة المنزلية الصغيرة فتتواجد عليها أكبر الخصومات والتي تصل إلى 60% على الكثير من الأجهزة المنزلية الصغيرة كالميكروويف وأجهزة القهوة والخلاطات وغيرها من الأجهزة التي لاغنى عنها في أي منزل.

شاشة تلفاز ال جي 75 بوصة سمارت فائق الوضوح مع ضمان عامين بسعر 14999 ريال سعودي مع هدية بقيمة 899 ريال سعودي.

بلاك آند ديكر طباخة أرز مع ضمان لمدة عامان بسعر 199 ريال سعودي

فيليبس مكواة مولدة للبخار بيرفكت كيير 2100 وات بسعر 969 ريال سعودي

اتش بي بافيليو حقيبة ضهر بلون أسود في أخضر بسعر 199 ريال سعودي مع ضمان لمدة عام واحد

ماكينة حلاقة لبتبوم ابون تعمل حتى 180 دقيقة بسعر 309 ريال سعودي

هاتف جوال فيفو واي 12 إس بتقنية 4جي وسعة 32 جيجا بلون اسود وسعر 499 ريال سعودي مع هدية مجانية بقيمة 39 ريال سعودي

هاتف جوال هواوي نوفا 7 الجيل الخامس سعة 256 جيجا بلون أرجواني وسعر 1599 ريال سعودي مع هدية مجانية بقيمة 145 ريال سعودي