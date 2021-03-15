شوف اسعار الجوالات في جرير الجديدة بعد التخفيض الذي وصل الى 19% على الهواتف الذكية

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اسعار الجوالات في جرير، يضم jarir bookstore مكتبة جرير العديد من العروض التي لا مثيل لها في أسواق المملكة العربية السعودية، ولذلك أينما كنت متواجد عزيزي القارئ في المملكة يمكنك شراء ما تريده من أجهزة إلكترونية وغير ذلك، لأن مكتبات جرير تحتوي على العديد من الفروع ومنها جدة والدمام وغير ذلك. عروض الجوالات في جرير عروض جرير للجوالات هاتف اوبو أي 93 “ماجيك بلو” وصل سعره بعد العرض إلى 1099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.

تقسيط جوالات جرير هاتف اوبو أي 93 باللون “Metallic White” بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره إلى 1099 ريال سعودي، بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير هاتف اوبو أي 93 باللون “الأسود المطفي” وصل سعره بعد العرض إلى 1099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير هاتف ريلمي 7 برو بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون “Mirror Blue” وصل سعره إلى 1169 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1299 ريال سعودي. عروض جرير على الجوالات عروض جرير اليوم هاتف ريلمي 8 برو بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون ” Mirror Silver” الجيل الرابع وصل سعره بعد العرض إلى 1169 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1299 ريال سعودي.

اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هاتف هواوي نوفا 7 اس أي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون “أرجواني صيفي” وصل سعره بعد العرض إلى 1299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1599 ريال سعودي.

عروض جرير هواوي و هواوي نوفا 7 اس أي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون “الأخضر كراش” وصل سعره إلى 1299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1599 ريال سعودي.

هواوي p40 برو جرير و جوال هواوي الذكي بي 40 برو بسعة داخلية 256 جيجا-بايت ولون الأسود، السعر وصل إلى 3349 ريال سعودي، بينما كان قبل العرض بسعر 3829 ريال. جدول حصص الأسبوع الدراسي التاسع في السعودية الوسوم عمر شويل - جدة اسعار الجوالات في جرير الجديدة بعد التخفيض الذي وصل الى 19% على الهواتف الذكية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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