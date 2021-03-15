طريقة تحميل لعبة ببجي نيو ستيت NEW STATE العالمية على الأندرويد

تحميل لعبة ببجي نيو ستيت NEW STATE العالمية على الأندرويد ، لعبة ببجي الأصلية من الألعاب التي غزت العالم في وقت قصير خلال ما يقل عن ثلاث سنوات كانت تجوب العالم شرقاً وغرباً، ولكن هناك بعض المناطق التي أنتجت نسخاً خاصة بها مثل النسخة الصينية والنسخة الكورية، ولكن تظل النسخة العالمية هي الأصل الذي ينتشر على كافة الهواتف الذكية ويمكن تحميله بسهولة، لذلك سوف نتعرف على طريقة تحميل ببجي العالمية نيو ستيت على الهواتف الذكية.

تحميل لعبة ببجي نيو ستيت NEW STATE لهواتف الأندرويد

بكل سهولة يمكنك تحميل لعبة ببجي العالمية من أي مكان وأينما كنت كل ما عليك هو الانتقال إلى جوجل بلاي والبحث عنها.

مميزات ببجي نيو ستيت

لعبة ببجي نيوستيت الجديدة والتي تم تحديثها من قبل الشركة المطورة لكي تجذب قطاع جديد من اللاعبين الذين يبحثون عن الحركة والإثارة

يمكن الحصول على التحديث من خلال جوجل بلاي الاستمتاع بالعديد من المركبات الحديثة والأسلحة الواقعية التي يحصل عليها.

كما يمكنك من تخصيص الأسلحة لتصبح ملك لك والطائرات التي تطير بدون طيار.

الرسومات والخرائط التي تقربك من الواقع بشكل كبير وتتمكن من تجربة أرض جديدة تنطلق نحو 2050.

لعبة ببجي الأصلية

بعد تحميل اللعبة وتثبيتها على الهاتف يمكنك إنشاء حساب عليها، أو استخدام حساب فيس بوك أو جوجل.

ابدأ التعرف على اللعبة أولا وتجربتها ثم ابدأ اللعب في المستوى الأول حتى تتقنها وتتقدم بها.

الكثيرين يرغبون في لعبة ببجي ولكنهم يتخوفون من عدم الفوز لأنهم لا يعرفون متى وكيف يفوزون، سوف نتعرف على بعض النقاط الهامة في لعبة ببجي العالمية:

تبدأ اللعبة بإنزال مائة لاعب على جزيرة يتنافسون فيما بينهم على البقاء.

يمكن أن تقوم باللعب منفرداً أو أن تكون فريق وهنا فرصتك في الفوز تكون أكبر.

تتميز لعبة الفريق بالدردشة معاً وتبادل الآراء أثناء اللعب.

كل ما عليك هو دراسة الخريطة بدقة ومعرفة الأماكن التي يمكن أن تأخذها للاختباء من العدو.

أن تكون ماهراً في استخدام السلاح الذي توفره لك اللعبة.

شدات ببجي

الشدات هي عبارة عن عُمله يتم شحنها وشراء بعض الأسلحة والمعدات التي تساعد اللاعب في تخطي المراحل والانتقال إلى مستويات أعلى، يمكن شحن هذه الشدات من خلال موقع ببجي الرسمي عن طريق البطاقات الائتمانية، أو يمكن شحنها من خلال رصيد جوجل.

تتميز لعبة ببجي العالمية بأنها متوفرة على الهواتف ولا تحتاج إلى تغيير الإعدادات الخاصة بالهاتف لتغيير اللغة مثل النسخ الأخرى.