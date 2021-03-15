نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض بنده للأسبوع الثاني على الأجهزة الكهربية بمناسبة قرب رمضان في المقال التالي

بدأت عروض بنده الأسبوعية في شهر مارس تحت شعار رمضاني لتهنئة العملاء باقتراب شهر رمضان المبارك، مع فرصة شراء هدايا يوم الأم من الأجهزة الكهربية والإلكترونية والحصول على نسب خصم رائعة خلال مدة العروض، وللأسبوع الثاني على التوالي تستمر بنده في تخفيضاتها تحت نفس الشعار ” برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك” إشارة إلى عزم المجموعة على تلبية احتياجات عملائها من المنتجات بأفضل الأسعار التي ترضي العميل. أحدث عروض بنده وهايبر بنده على الأجهزة الكهربية والمنزلية خلاط كينوود بسعر 149 ريال بدلاً من 229 ريال.

سعر خلاط يدوي كينوود في جميع فروع بنده هذا الأسبوع بسعر 119 ريال بدلاً من 169 ريال.

احصل على خلاط فيلبس بسعر 75 ريال فقط بدلاً من 159 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنة مولينكس بسعر 99 ريال بدلاً من 189 ريال.

خلاط جيباس بسعر 49 ريال بدلاً من 99 ريال.

احصل على خلاط عامودي جيباس مع وعاء بسعر 69 ريال 99 ريال.

طاهية متعددة الاستخدامات نيوتري كوك 6 لتر بسعر 259 ريال بدلاً من 439 ريال. خلاط كليك أون 4×1 500 واط بسعر 99 ريال بدلاً من 175 ريال.

عجانة مع خلاط معدني أريتي 1500 واط بسعر 289 ريال بدلاً من 769 ريال.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض بنده للأسبوع الثاني على الأجهزة الكهربية بمناسبة قرب رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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