شوف عروض بنده اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 3 شعبان 1442 هـ

عروض بنده اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 3 شعبان 1442 ه من العروض المميزة وهي مجلة عروض بنده لمدة 3 أيام ونذكركم في هذا الموضوع باليوم الأخير من عروض بنده التي تنتهي اليوم الثلاثاء ويمكن للجميع الاستفادة من كافة هذه العروض طوال اليوم والاستفادة من كافة الخصومات المميزة التي توفرها بنده في مختلف فروعها في المملكة العربية السعودية وتشمل عروض اليوم على الكثير من المنتجات التي يحتاجها الكثير في المنزل وأبرزها هي اللحوم والخضروات.

عروض بنده اليوم الثلاثاء

توفر عروض بنده الكثير من المنتجات ضمن مجلة عروض ال 3 ايام التي توفرها بنده بشكل اسبوعي حيث توفر عروض بنده خصومات مميزة علي العديد من انواع اللحوم مثل مكعبات لحم بقري استرالي ولحم مفروم بقري استرالي وستيك بقري انجوس استرالي وستيك ريب اي بقري انجوس استرالي وستيك استريليون بقري انجوس استرالي وقطع عجل بالعظم وكتف عجل بدون عظم ودجاج الوطنية، والكثير من منتجات اللحوم المميزة التي يريد الكثير من الرجال والسيدات شرائها.

توفر بنده عروض مميزة علي بعض الخضروات مثل البطاطس فهي توفر كيلو البطاطس المحلي بـ 1 ريال فقط، وايضا يمكنك الحصول علي حبة من الطماطم بسعر 6.95 ريال وهي كرتون تحتوي علي 4.5 كيلو.

يمكنك الحصول علي كيلو واحد من مكعبات اللحم البقري الاسترالي بسعر 29.95 ريال فقط، والحصول علي كيلو من اللحم البقري المفروم بسعر 28.95 ريال، وستيك بقري انجوس استرالي الكيلو الواحد بسعر 120 ريال وكيلو من ستيك ريب اي بقري انجوس بسعر 115 ريال والكثير من انواع اللحوم المميزة التي شهدت نسبة خصومات كبيرة ومميزة.