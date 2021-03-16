نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي اكبر مدينة في أوروبا ولماذا تحتل اسطنبول المركز الأول؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكبر مدينة في أوروبا نتعرف عليها من خلال المقال التالي، تمتلك أوروبا عدد نمو سكاني بسيط نسبيًا وهذا مقارنة مع مجموعة من القارات التي توجد في مختلف دول العالم، نرى أن عدد النمو السكاني داخل أوربا قليلًا نسبيًا عن المدن الأخرى في مختلف القارات، كما نجد أن بها 3 مدن فقط يبلغ عدد السكان فيهم 10 ملايين فقط، أما عن عدد السكان في 10 مدن أخرى تصل إلى 3 ملايين، أما عن اكبر مدينة في أوروبا تكون مدينة إسطنبول وتليها موسكو وباريس.

اكبر مدينة في أوروبا

يعرف أن مدينة إسطنبول هي اكبر مدينة في أوروبا، في أغلب الأوقات لا تدخل تلك المدينة في قائمة المدن التي تحتوي على نسبة سكانية كبيرة، وهي تمتد من حدود مدينة أوروبا وحتى مدينة أسيا، وفي ناحية الجنوب من مدينة إسطنبول يوجد أكثر من 60 % من سكانها، تعرف بأنها واحدة من المدن التاريخية التي يصل تاريخها إلى عملية التطوير وصولًا إلى وقت طريق الحرير.

كما عملت على وجود زيادة بسيطة في نسبة عدد السكان منذ أن انتهت الحرب، وتحتل مدينة موسكو المكانة الثانية التي توجد في قائمة المدن الأوروبية وهي من المدن الأكثر في نسبة سكانها تبلغ عدد السكان فيها تقريبا 12.4 مليون شخص، كما تعرف بأنها المركز الرئيسي للاقتصاد والسياسة والثقافة والأعمال الأساسية داخل مدينة روسيا، ويعود تعدد السكان فيها لهذا السبب.

معلومات عن مدينة إسطنبول

تعرف مدينة تركيا بأنها من أهم وأكبر المدن الاقتصادية والتاريخية والثقافي في جميع البلاد، وهي توجد على طريق مضيق البوسفور، وتقع بين مدينة أوروبا وآسيا، وتصل نسبة السكان بها إلى 15 مليون نسمة، وهذا يعني أنها تصل إلى 19 % من سكان مدينة أوروبا، وتعرف بأنها من المدن الأقل في عدد سكانهم، وهي تعرف بأنها المدينة الخامسة عشر في الترتيب حول العالم.

تم تأسيسها من قبل المستعمرون الميجارين وقيل عنها البيزنطة في عام 660 قبل الميلاد، وتم تسميتها مرة أخرى بالقسطنطينية في عام 330 ميلاديًا، وبدأت في النمو وهذا من حيث الحجم والنفوذ، وظلت هي أساس واحد لطريق الحرير، وأصبحت واحدة من أهم المدن التاريخية، وهي أصبحت عاصمة إمبراطورية وذلك لما يعادل ستة عشر قرنًا.

نشأتها خلال الإمبراطورية الرومانية/ البيزنطية

نشأت مدينة إسطنبول في الفترة التي تمت فيها الإمبراطورية الرومانية/ البيزنطية وهذا في عام 330- 1204، أما عن اللاتينية في عام 1204- 1261، العثمانية في عام 1453- 1922 ، البيزنطية 1453- 1261، وكان لها دور كبير في عملية التقدم على المسيحة وذلك تم في العهد الروماني والبيزنطي، قبل أن يتم تحويلها إلى المعقل الإسلامي بعد أن تم سقوطها القسطنطينية في عام 1453 ميلاديًا.

في عام 1923 بعد الحرب الاستقلالية التي قامت في تركيا، حلت مدينة أنقرة مكان العاصمة التركية وهذا أدى إلى مشكلة مؤخرًا، أما عن عام 1930 تم العمل على تغير اسم المدينة بصفة رسمية إلى مدينة إسطنبول، والتي عرفت باسم المتحدثون اليونانيون التي تم استخدامها منذ بداية القرن الحادي عشر، وذلك للمعرفة بالعامية إلى تلك المدينة.

نسبة الزائرين إلى مدينة إسطنبول سنويًا

وصل عدد الزائرين في مدينة إسطنبول إلى 13.4 مليون شخص أجنبي وهذا في عام 2018، وبعد مرور 8 سنوات تم إطلاق لقب عاصمة الثقافة الأوروبية، وهذا ما جعل المدينة أفضل خامس مدينة سياحية في العالم، وعرفت أن مدينة إسطنبول واحد من المواطن المختلفة التي توجد في العديد من المواقع التراثية العالمية لليونسكو، كما تعمل على استضافة أكثر من مقر من الشركات التركية.

كما أنها تمثل أكثر من 30 % من نسبة الاقتصاد في البلاد، كما تحتوي على الكثير من الإدخالات المختلفة والتي توجد بين عواصم مدينة أوروبا، أما عن مستوى المعيشة فيها يكون مناسبًا مرتفع نسبيًا واقتصاديًا، وذلك لأن نسبة الازدهار عالية، كما تعمل على كافة العوامل الجذابة والتي يوجد بها عدد كبير من الحشود الضخمة التي تقوم بدورها في جذب جميع المهاجرين في مختلف أنحاء العالم.

نسبة السكان في مدينة أوروبا

بعد أن تعرفنا على اكبر مدينة في أوروبا يجب أن نعرف نسبة السكان بها بالإضافة إلى أن مقارنتها بالنمو السكاني داخل مجموعة من القارات المختلفة، من المتوقع أن تصل نسبة السكان بها في عام 2050 إلى ذروته ومن المتوقع أن يتم انخفاضه فيما بعد، ويكون عدد السكان في مدن أوروبا كالآتي بالترتيب:

مدينة إسطنبول تركيا يكون عدد السكان 14.7.

سكان مدينة موسكو روسيا يصل عددهم إلى 12.4.

مدينة باريس فرنسا يصل عدد سكانها إلى 10.9.

سكان مدينة لندن المملكة المتحدة النسبة فيها تصل إلى 9.0.

مدينة مدريد إسبانيا عدد السكان بها 6.5.

سكان مدينة برشلونة إسبانيا نسبتها تصل إلى 5.5.

مدينة سانت بطرسبرغ روسيا تصل نسبة السكان بها إلى 5.4.

سكان مدينة روما إيطاليا عددهم يصل إلى 4.2.

مدينة برلين ألمانيا نسبة السكان بها تصل 3.6.

سكان مدينة أسنيا عددهم يصل إلى 3.2.

أكبر المدن في العالم

ذكرنا اكبر مدينة في أوروبا والآن سوف نتعرف على أكبر مدن العالم وهي تتمثل في:

مدينة طوكيو

تعرف مدينة طوكيو بأنها من أكبر المدن التي توجد في اليابان وهذا من ناحية عدد السكان التي تحتوي عليها، كما تشمل هذه المدينة نسبة تعادل 25 % من سكان مدينة اليابان، ويصل عدد السكان بها حوالي 37.468.302 نسمة، ومن المهم ذكره أن نسبة السكان تزاد يوميًا وعند حلول عام 2030 سوف يتم زيادة عدد السكان، ومن المعروف أن مدينة طوكيو تبلغ مساحة 13.572 كيلو متر مربع.

يعني هذا أن نسبة الكثافة السكانية لكل كيلو متر مربع تم تقديرها تقريبًا س6.224.66 نسمة، وبدأت مدينة طوكيو في النمو وأصبحت تحتل لقب أول مدينة في قارة آسيا والتي يبلغ غدد السكان بها نحو ميلون نسمة، وهذا لأن القرة كان صغيرة في عام 1720 ميلاديًا وبدأت في الاستمرار بالنمو، أما في الحرب العالمية الثانية بدأ عدد السكان في الانخفاض إلى النصف وهذا في الأعوام الماضية.

مدينة دلهي

تعرف مدينة دلهي بأنها من المدن الحضرية بالإضافة إلى أنها كبيرة في عدد سكانها، وعرفت بكونها أكبر المدن في مدينة الهند وتبلغ مساحتها ما يعادل 1.484 كيلو متر مربع، أما عن عدد السكان بها وصل إلى 28.513.682 نسمة، أما نسبة الكثافة السكنية التي تخصها وصلت إلى 28.513,682 شخص، وتم تقديم عدد 11.253 شخص داخل كل كيلو متر بها.

وتعرف مدينة دلهي بأنها من أسرع المدن التي بدأت عملية النمو فيها بشكل كبير ومتسارع وهذا بالإضافة إلى الضغط الكبير الذي يحتاج إلى تحسين البنية التحتية والأعمال التجارية والسكانية التي تتم بها، ومن الأشياء التي تم توقعها أن عدد السكان في مدينة دلهي شوف يتضاعف في عام 2030 وسيتم وصوله إلى 36.060.000 شخص.

وأخيرًا نكون تعرفنا على اكبر مدينة في أوروبا بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات المهمة حول مدينة إسطنبول، وأكبر مدن في العالم تابعونا للمزيد.