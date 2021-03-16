نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية لشهر شعبان عام 1442ه‍ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني، عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية لشهر شعبان عام 1442ه‍ عروض مميزة هذا الشهر، يجب أن تغتنمي هذه الفرصة لشراء كل مستلزمات منزلك بأسعار مناسبة، لوجود عدة تخفيضات وعروض مميزة على الكثير من المنتجات والسلع الغذائية، فإذا كنتِ تحبين شراء احتياجات منزلك بالشهر لتوفير الكثير من الأموال اغتنمي هذه العروض.

عروض هايبر بنده

أعلن هايبر بنده عن العروض الأسبوعية في المملكة العربية السعودية والتي قد بدأت من يوم 10 مارس والتي سوف تستمر لمدة 6 أيام من بداية العرض والعرض يشمل الكثير من المنتجات السلع الغذائية

تخفيضات وعروض هايبر بنده لشهر شعبان عام 1442ه‍

كل الأسعار والعروض الآتية للكيلو:

عروض الدجاج

دجاج وطنية: 26.95 ر.س.

دجاج ساديا: 23.95 ر.س.

صدور دجاج ساديا 400 جرام: 10.95 ر.س.

مجلة عروض بنده الأسبوعية

عروض اللحوم

ستيك فليه بقري استرالي: 130 ر.س.

ستيك ريب أي بقري استرالي: 99 ر.س.

ستيك استربليون بقري استرالي: 89 ر.س.

مكعبات لحم بقري استرالي: 29.95 ر.س.

مفروم بقري استرالي: 28.95 ر.س.

ستيك بقري انجلوس استرالي: 120 ر.س.

ستيك استربليون بقري انجلوس استرالي: 100 ر.س

ستيك ريب أي بقري انجلوس استرالي: 115 ر.س.

عروض السمك

جمبري مطبوخ بحري: 26.95 ر.س.

عروض التوابل والمكسرات

جوز هند مطحون: 19.95 ر.س.

لوز ابيض أنصاف: 59.95 ر.س.

مكسرات مشكلة عادي: 49.95 ر.س.

بُن هرري محمص: 39.95 ر.س.

فلفل حار مطحون: 23.95 ر.س.

زنجبيل مطحون: 25.95 ر.س.

عروض الجبن

جبنة موزاريلا البقرات الثلاث: 22.95 ر.س.

جبنة رومي مصرية عمارة: 34.95 ر.س.

خليط زبدة غير مملحة أماراتي: 7.95 ر.س.

مكعبات جبنة سلطة دنماركي بالزيت/ بالزيتون: 38.95 ر.س.

جبنة مصري دومتي دوبل كريم/ فيتا/ دمياطي: 12.95 ر.س.

جبن قليل الدسم بدر بالحبة السوداء: 22.95 ر.س.

جبن أبيض دوبل كريم هنغاري: 14.95 ر.س.

حلاوة سادة/ شوكولاتة الجميل: 26.95 ر.س.