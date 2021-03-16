نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اليوم الأخير لعروض العثيم لهذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية لشهر مارس 1442ه‍ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر العثيم في المملكة العربية السعودية لشهر مارس 1442ه‍ عروض مميزة لا تفوتكم، العروض الأسبوعية لهايبرالعثيم تشمل تخفيضات على كل المنتجات والخضروات والفواكه، فكل ما يحتاجه منزلك سوف تجديه في هايبر ماركت العثيم بأسعار تنافسية لن تجديها في أي هايبر ماركت أخر، وتستمر العروض لمدة 6 أيام متتالية.

عروض وتخفيضات هايبر العثيم

أعلن هايبر العثيم عن بدء العروض الأسبوعية والتي تشمل تخفيضات على كل المنتجات والسلع الغذائية في الهايبر ماركت وتستمر العروض لمدة ستة أيام متواصلة بداية من يوم 10 مارس.

عروض وتخفيضات هايبر العثيم السعودية 1442ه‍

عروض الخضروات والفاكهة

بصل أحمر: 3.45 ر.س.

شمندر: 1.95 ر.س.

الخيار: 7.95 ر.س.

ملفوف محشي: 1.95 ر.س.

خس الايس برج: 3.45 ر.س.

تفاح أخضر: 5.95 ر.س.

تفاح أحمر: 5.95 ر.س.

مانجو تيمور: 12.95 ر.س.

فراولة علبة: 2.95 ر.س.

كيوي سلة: 7.50 ر.س.

مجلة عروض العثيم الأسبوعية

عروض اللحوم الحمراء

مفروم بقر برازيلي مبرد: 22.95 ر.س.

لحم حاشي بالعظم: 30.95 ر.س.

لحم حاشي طازج بدون عظم: 39.95 ر.س.

لحم عجل باكستاني بالعظم: 25.95 ر.س.

لحم عجل باكستاني طازج بدون عظم: 31.95 ر.س.

لحم عجل بلدي بالعظم: 34.95 ر.س.

عروض الجبن

جبن رومي مصري تشيزا لاند: 29.95 ر.س.

جبنة فيتا مصري: 21.80 ر.س.

جبن فيكتو ملح خفيف حبة البركة: 14.25 ر.س.

جبن عكاوي استرا: 29.95 ر.س.

جبن الطيب أبيض ملح خفيف: 27.50 ر.س.

عروض المكسرات

زبيب: 10.95 ر.س.

جوز هند بودرة: 13.95 ر.س.

لوز ني: 29.95 ر.س.

قهوة برازيلي: 24.95 ر.س.

عروض التمر

علبة تمر جلاكسي: 37.95 ر.س.

كرتون تمر سكري: 46.95 ر.س.

تمر سكري محشي لوز وتين 500 جرام: 13.95 ر.س.

تمر خلاص الأحساء مكبوس: 6.95 ر.س.

عجينة تمر: 4.95 ر.س.

وفى النهاية نود أن نحيط علم سيادتكم أن اليوم هو أخر يوم في عروض هايبر العثيم لهذا الأسبوع، وانه أبتداءا من غدا سوف يعرض مجلة العروض الجديدة للأسبوع الثالث من عروض هايبر العثيم استعدادا لقبول شهر رمضان المبارك.