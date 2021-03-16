نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار منيو مايسترو بيتزا وأبرز العروض الجديدة في المقال التالي

يعتبر مطعم مايسترو بيتزا من أبرز مطاعم بيع البيتزا في المملكة ويبحث الكثيرين عن أسعار منيو مايسترو بيتزا وأجدد العروض المستمرة التي يقدمها المطعم للعملاء في سائر أنحاء المملكة، والمطعم متخصص في صناعة البيتزا بكل أنواعها وأشكلها وله العديد من الفروع في سائر أنحاء المملكة، يقدم البيتزا بطرق مبتكرة ولذيذة يستخدم اللحوم الطازج والخضروات الطازج من أجل الإعداد وهذا ما يميزه عن غيره وإليك أسعار المنيو : أسعار منيو مايسترو بيتزا أولًا سعر البيتزا الصغيرة : بيتزا كرانشي صغير 13 ريالًا.

بيتزا ديناميت دجاج صغير 13 ريال.

بيتزا ستيك وجبنه صغير 13 ريال.

بيتزا خضار صغير 13 ريال.

بيتزا بيبرونى 13 ريال.

بيتزا عشاق اللحم 13 ريال .

بيتزا دجاج مشوى 13 ريال.

بيتزا هالبينو 13 ريال.

بيتزا ديلوكس 13 ريال.

بيتزا أرابيسك دجاج 13 ريال.

بيتزا بافلو دجاج 13 ريال.

بيتزا مارجريتا 13 ريال. أسعار المقبلات : بركان الناتشوز 22 ريال.

اصابع الموزاريلا 18 ريال.

بطاطا ودجز 11 ريال.

خبز بالثوم والجبن 17 ريال.

ماك اند تشيز 11 ريال.

ودجز بالجبنة مع هلابينو 15 ريال.

ودجز بالجبنة 15 ريال.

وجبة طفل – بيتزا من اختيارك 17 ريال

قطع دجاج البافلو 22 ريال

أجنحة الدجاج بالباربيكيو 24 ريال

أجنحة الدجاج 22 ريال

أجنحة الدجاج حراق 24 ريال

كاساديا حراق 22 ريال

كاساديا باربيكيو 22 ريال

جبنة بارميزان 4 ريال

صلصة الرانش 4 ريال

زيت زيتون بالفلفل 4 ريال

صلصة الطماطم 4 ريال

صلصة حراق 4 ريال

صلصة الداينمايت 4 ريال أسعار الحلويات : لافا توينز ١٦ ريال.

تشوكو بيتزا ١٨ ريال.

لافا ٩ ريال .

كالزون شكولاته ١٦ ريال.

تشيز كيك التوت ١٣ ريال.

تشوروز ١٣ ريال . أسعار البيتزا الكبيرة: رانشي الأصلي (الأصلية) 25 ريال

تشوكو بيتزا 22 ريال

عشاق اللحم 36 ريال

ارابيسك 25 ريال

بيبروني 25 ريال

داينمايت دجاج (الأصلية) 25 ريال

دجاج الباربيكيو (الأصلية) 36 ريال

رانشي باربيكيو (الأصلية) 25 ريال

دجاج مشوي (الأصلية) 25 ريال

لهبينو(الأصلية) 36 ريال

مارغريتا (الأصلية) 25 ريال

ال تاكو دجاج (الأصلية) 25 ريال

رانشي الأصلي بدون هلابينو (الأصلية) 36 ريال

ستيك وجبنة (الأصلية) 25 ريال

فيجيتريان (الأصلية) 25 ريال

بيستو زيت الزيتون (اختيارات الشيف) 42 ريال

دجاج ألفريدو (اختيارات الشيف) 42 ريال

فاهيتا الدجاج (اختيارات الشيف) 42 ريال

الروكا الطازجة (الأصلية) 36 ريال

بومودورو (اختيارات الشيف) 42 ريال

الروكا الطازجة (الأصلية) 25 ريال أبرز عروض مايسترو بيتزا الجديدة سعر البيتزا الكبيرة في العرض 25 ريال 2 بيتزا مقابل 25 ريال للواحدة عناوين فروع مايسترو بيتزا فرع المدينة المنورة، بطريق الأمير محمد بن عبد العزيز.

فرع جازان طريق الملك فهد

فرع الرياض طريق المدينة المنورة، العريجاء الغربية، الرياض

فرع جدة طريق الأمير ماجد الفرعي الربوة ، جدة

طريق المدينة المنورة، التحلية، القريات

طريق الملك عبدالله بريدة

سكاكا الشهلوب

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