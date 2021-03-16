نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة روبلوكس Roblox للكمبيوتر في عشر قائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة روبلوكس واحدة من أكثر الألعاب التي يبحث عنها الجميع، وتتميز ألعاب روبولكس ببساطتها وسهولة لعبها، ويبحث الكثيرين عن طريقة تحميل ولعب روبلوكس على أجهزة الكمبيوتر واللابتوب، تابعوا معنا للتعرف على طريقة تحميل وتثبيت ولعب الألعاب على روبلوكس على أجهزة الكمبيوتر.

البعض يظن أن لعبة روبلوكس ينبغى أن تنزل لها محاكي للاندرويد على الكمبيوتر أو تقوم بتنزيل لعبة ماين كرافت لتلعبها، وهذا غير صحيح تماما، حيث يمكنك لعب ألعاب روبلوكس Roblox من خلال المتصفح، نعم، يمكنك لعب روبلوكس من خلال المتصفح، تابعوا معنا للتعرف على طريقة الاستمتاع باللعبة.

طريقة تحميل روبلوكس Roblox على الكمبيوتر

أولا يجب عليك زيارة الموقع الرسمي الخاص بلعبة روبلوكس www.roblox.com، وبعدها ستظهر لك شاشة تسجيل حساب جديد بروبلوكس أمامك، قم بإدخال تاريخ ميلادك، ثم قم بإدخال اسم المستخدم الذي ستلعب به داخل اللعبة Username، ثم قم بإدخال كلمة السر والتي يشترط أن لا يقل حجمها عن 8 حروف.

ثم قم باختيار إذا كنت فتى أم فتاة ثم انقر على زر التسجيل Sign Up.

وبعد أن تقوم بتسجيل حساب جديد ستفتح لك شاشة رئيسية الخاصة بالألعاب قم بالنقر على زر Games بالقائمة الموجودة بالأعلى، ثم ستظهر لك صفحة بها الألعاب قم باختيار اللعبة التي تريد اللعب بها، مثلا لعبة Parkour، وبعد أن تختار اللعبة قم بالضغط على زر التشغيل الأخضر، وبعدها ستنبثق لك نافذة به اختيارين اختر install Roblox.

وبعد أن تختار install Roblox سيتم تحميل ملف صغير بالكمبيوتر أو اللابتوب الخاص بك، وبعد أن يتم التحميل قم بفتح الملف roblox.exe، وانتظر حتى يتم التثبيت.

وبعد أن يتم التثبيت ستظهر لك أيقونتان على سطح المكتب، أذهب إلى المتصفح ثم اختر اللعبة وانقر على زر التشغيل الخاص باللعبة، ستظهر لك نافذه صغيرة بها خيارين، قم بالنقر على Open Roblox، لتفتح معك اللعبة.

وهكذا قم تعرفنا على طريقة تحميل وتثبيت ألعاب روبلوكس على الكمبيوتر واللابتوب، استمتع باللعب!.