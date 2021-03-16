شوف آخر عروض الجوالات في جرير وخصم حتى 21% على الهواتف الذكية لأجمل هدية في يوم الأم

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آخر عروض الجوالات في جرير، تمتلك jarir bookstore مكتبة جرير العديد من المزايا التي جعلتها في المقدمة والتي منها أنها تقوم مكتبات جرير بتقديم عروضاً تصل إلى 50% على كافة المنتجات، المعاملة الجيدة من العاملين للزبائن بالإضافة إلى أنها تقوم بتقديم أفضل أنواع الهواتف وبأرخص الأسعار. عروض جرير للجوالات و الهواتف الذكية تقسيط جوالات جرير وصل سعره هاتف شاومي ريدمي نوت 9 بسعة حجم “128 جيجا بايت” بألوانه الأسود المظلم والآرجواني إلى 979 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير هاتف أوبو أي 93 بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره بعد العرض إلى 1099 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 1199 ريال سعودي.

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عروض جرير على الجوالات وصل سعر هاتف ريلمي 7 برو بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 1169 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 1299 ريال سعودي.

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ايفون ١٢ جرير و بلغ سعر هاتف ابل ايفون 12 برو ماكس بسعة حجم “256 جيجابايت” إلى 5699 ريال سعودي.

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عرض جرير أصبح ثمن جوال ريلمي 7 الذكي ذو السعة الداخلية 128 جيجا بايت فقط 999 ريال سعودي.

جوالات مكتبة جرير ابل ايفون 12 برو ماكس بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره بعد العرض إلى 5199 ريال سعودي. كيفية تجنب الحجز المبدئي وإلغاء تصريح العمرة بشكل تلقائي تطبيق اعتمرنا 1442 الوسوم عمر شويل - جدة آخر عروض الجوالات في جرير وخصم حتى 21% على الهواتف الذكية لأجمل هدية في يوم الأم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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