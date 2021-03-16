شوف عروض جرير خصم 50% بمناسبة عيد الام لا يفوتك

عروض جرير في السعودية بمناسبة عيد الأم قام متجر جرير بتقديم أفضل العروض على منتجاته المختلفة بهدف إرضاء جميع الأمهات، ولذلك فنحن سنتناول معكم في هذا المقال أبرز وأحدث العروض المقدمة من جرير لنهاية هذا الشهر.

عروض جرير

أفضل عروض متجر جرير 2021م

عروض جرير الاسبوعية هاتف آبل ايفون 12 برو ماكس بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأزرق المحيطي وصل سعره بعد العرض إلى 5699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير اليوم هاتف آبل أيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق المحيطي وصل سعره بعد العرض إلى 5199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات جرير الشهرية هاتف ابل ايفون 12 برو ماكس بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون الأزرق المحيطي وصل سعره بعد العرض إلى 6699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات جرير

خصومات جرير ليس لها حدود هذا العام بمناسبة عيد الام.

تخفيضات جرير اليومية هاتف ابل ايفون 12 برو ماكس بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الذهبي وصل سعره بعد العرض إلى 5699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات جرير الاسبوعية هاتف ابل ايفون 12 ميني بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره بعد العرض إلى 3549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض جرير الشهرية هاتف ابل ايفون 12 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 4549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات جرير

اقوى التخفيضات وخصومات جرير بمناسبة عيد الام كل عام وكل ام بالف صحة وسعادة.

تنزيلات جرير اليوم هاتف لينوفو أي 7 بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض جرير الاسبوعية هاتف هواوي نوفا 7 اس أي بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره بعد العرض إلى 1299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير الشهرية هاتف هواوي نوفا 7 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره بعد العرض إلى 1499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1899 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.