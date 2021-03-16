شوف آخر عروض بنده الاسبوعيه والمفاجأة التخفيضات زادت حتى وصلت الى 60% على السلع الغذائية والبقالة المنزلية

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آخر عروض بنده الاسبوعيه، تعتبر أسواق هايبر بنده ماركت من أفضل المتاجر التي تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية وأكد على ذلك المواطنين، ففي هايبر ماركت بندة يمكنك إيجاد كل ما ترغب به من منتجات غذائية وفي هذا المقال سنذكر لكم العروض المقدمة منه. تخفيضات وعروض هايبر بنده عروض بنده اليوم وصل سعر برتقال للعصير المصري إلى 1.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3.95 ريال سعودي.

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