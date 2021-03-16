نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض اكسترا على الهواتف الجوالة الحديثة الأكثر مبيعا في المقال التالي

تقدم شركة اكسترا المحدودة أجدد العروض والتخفيضات على أجهزة الهواتف الذكية الحديثة والأكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية، فسارعوا بالذهاب إلى أقرب فروع شركة أكسترا المحدودة المنتشرة في معظم محافظات المملكة لإغتنام فرصة العروض والتخفيضات الرائعة والتي تصل 56% بالإضافة إلى هدايا شراء مجانية على بعض المنتجات. أجدد عروض اكسترا على الهواتف الذكية: جوال سامسونج جالكسي إس 10 بلس 512 جيجا بايت متوفر باللونين الأسود والأبيض بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 4,599 ريال أي بخصم 56.53%. جوال سامسونج إس 10 بلس، سعة 128 جيجا بايت متوفر بألوان (الأخضر، الأزرق، الأبيض، الأسود ) بسعر 1,899 ريال سعودي بدلاً من 3,949 ريال أي بخصم 51,91%. جوال اي-لايف هاتف ذكي مع ساعه ذكيه متوفر باللون الذهبي بسعر 192 ريال سعودي بدلا من 349 ريال أي بخصم قيمته 44.98% ويعتبر هذا العرض من عروض الأكثر مبيعا.

جوال سامسونج جالكسي نوت 10 خلص ساعه 256 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض بسعر 2,499 ريال سعودي بدلاً من 4,379 ريال أي بخصم يصل 42.93 %. جوال سامسونج جالكسي نوت 10 ساعات 256 256 جيجابايت يتوفر بلونين الشفق والابيض بسعر 2,199 ريال سعودي بدلاً من 3,829 أي بخصم 42.56%. جوال سامسونج جالكسي اس 20 بلس سعة 128 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس متوفر بالألوان التالية الأسود والأحمر والأزرق والرمادي بسعر 2,599 ريال سعودي بدلاً من 4,159 ريال اي بخصم 37.5%. وصل حديثا هاتف تكنو سبارك 6, يدعم الجيل الرابع ساعات 128 جيجا بايت ومتوفر بلونين الأسود والأزرق لسعه 569 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال أي بخصم 36.7%. جوال لينوفو كيه 12 نوت سعة 128 جيجا بايت متوفر بلوني الأخضر والأزرق بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال اي بخصم 33.37%. جوال سامسونج جالكسي اس 20 الترا، سعة 128 جيجا بايت ومتوفر بلوني الأبيض والرمادي بسعر 3,399 ريال سعودي بدلاً من 5,039 ريال، أي بخصم 32.54%. جوال سامسونج جالكسي اس 20 بلس ساعه 512 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس و متوفر بلوني الرمادي والأزرق بسعر 3,199 ريال سعودي بدلاً من 4,699 ريال اي بخصم 31.92%. عروض العثيم مول اليوم في السعودية داخل أسوق العثيم بمناسبة شهر رمضان الوسوم عمر شويل - جدة أحدث عروض اكسترا على الهواتف الجوالة الحديثة الأكثر مبيعا - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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