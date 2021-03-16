نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الاسبوعية 60% خصم علي هدايا عيد الام في المقال التالي

عروض اكسترا الاسبوعية على الأجهزة المنزلية، ينتظر مواطني المملكة العربية السعودية العروض المقدمة من متجر اكسترا من حين لآخر، وبمناسبة اقتراب يوم عيد الأم قام متجر اكسترا بتقديم عروض تصل إلى نصف الثمن الحقيقي للمنتج وذلك بهدف إرضاء جميع أمهات المملكة العربية السعودية. عروض اكسترا الاسبوعية أفضل عروض متجر اكسترا على الأجهزة المنزلية خصومات اكسترا اليوم مايكروويف سولو إل جي 20 لترا باللون الأسود، وصل سعره إلى 399 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 529 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الاسبوعية هاتف دايو ميكروويف 37 لتر 10 مستويات باللون الأسود وصل سعره إلى 689 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية مايكروويف 25 لتر 800 واط باللون الفضي، وصل سعره بعد العرض إلى 519 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 919 ريال سعودي. عروض اكسترا الاسبوعية مايكروويف 42 لتر كلاس برو 1100 واط وصل سعره بعد العرض إلى 449 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 699 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا تنزيلات اكسترا الاسبوعية وصل سعر دايو مايكروويف 31 لتر 1000 واط إلى 549 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 799 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية دابو مايكروويف 20 لتر 7 مستويات باللون الأبيض وصل سعره إلى 369 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليوم دابو مايكروويف 1000 واط باللون الأبيض، وصل سعره إلى 469 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 749 ريال سعودي. خصومات اكسترا عروض اكسترا اليوم كينوود قلاية هوائية 2000 واط وصل سعرها إلى 749 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الاسبوعية بربنيسيس قلاية هوائية ذكية 4.5 لتر 1500 واط وصل سعرها إلى 499 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 539 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية فيليبس مقلاة بدون زيت 1.4 كيلو باللون الأسود، وصل سعرها إلى 1499 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1639 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الاسبوعية 60% خصم علي هدايا عيد الام - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الاسبوعية 60% خصم علي هدايا عيد الام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.