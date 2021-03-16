شوف عروض بنده الاسبوعية خصم 40% علي مستلزمات شهر رمضان

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عروض بنده الاسبوعية، شهر رمضان الكريم قد اقترب ولذلك يقوم مواطني المملكة العربية السعودية بتلبية احتياجات منزلهم من طعام وشراب، ولذلك الخيار الأمثل لكم لتحقيق هدفكم هو الذهاب إلى هايبر بنده وشراء كل ما يحتاجه منزلكم. عروض بنده الاسبوعية عروض هايبر بنده على الأجبان خصومات بنده الاسبوعية بلغ سعر حلاوة طحينية ماركة الخروف إلى 11.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 17.35 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية وصل سعر مربي التوت الشامي أو الفراولة أو المشمش الطبيعي شهد إلى 13.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 21.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليومية مربي يوناني فاكهة بالبرتقال، بالفراولة، وبالمشمش وصل سعرها إلى 13.95 ريال سعودي. عروض بنده الاسبوعية طحينة ماركة الشعلة وصل سعرها إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 24.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده تنزيلات بنده الاسبوعية زيتون أسود، أخضر كوبوليفا وصل سعره إلى 12.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليومية زيتون أخضر يوناني محشو بالثوم وبالبرتقال، وبالجزر وباللوز وصل سعره إلى 9.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية بلغ سعر زيتون سيجالو مغربي إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي. عروض بنده الاسبوعية وصل سعر مكدوس الزوادة إلى 23.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده خصومات بنده اليوم مخلل مشكل مصري وصل سعره بعد العرض إلى 6.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.95 ريال سعودي. عروض بنده اليومية جبن أبيض دوبل كريم هنغاري وصل سعره إلى 14.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 22.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية حلاوة سادة وصل سعرها إلى 26.96 ريال سعودي. خصومات بندة اليوم بلغ سعر جبن قليل الدسم بدر بالحبة السوداء إلى 22.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي. عروض وخصومات بنده جبنة موزاريلا وصل سعرها إلى 22.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 43.75 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية خصم 40% علي مستلزمات شهر رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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