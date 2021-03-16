نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية بتخفيضات تصل لـ 50% بمناسبة رمضان في المقال التالي
أحدث عروض اكسترا على جميع المنتجات بأسعار تنافسية حيث فاجأت اكسترا عملائها بتطبيق سياسة أقل سعر فيمكن للعميل المقارنة بين سعر جهاز ما في أي من المطبوعات أو المواقع الالكترونية وسعره في اكسترا، وإذا وجد العميل أن سعر المنافسين أعلى يتم خصم الفارق ومنحه للعميل مع تخفيض إضافي بنسبة 10%، الأمر الذي يعتبر فرصة ذهبية للشراء والحصول على البضائع بتخفيضات هائلة، كما تتيح الشركة للعملاء إمكانية استعادة فارق السعر إذا تم تخفيض سعر المنتج بعد الشراء ويتم تطبيق هذه السياسة خلال 7 أيام من تاريخ الشراء، ويتم تطبيق سياسة أقل سعر في جميع المعارض الموجودة في أنحاء المملكة العربية السعودية وعبر موقع اكسترا الإلكتروني أيضاً.
شروط مطابقة أقل سعر وأحدث عروض اكسترا المميزة
لكي تستمتع بمطابقة أقل سعر يتوجب معرفة الشروط والأحكام للحصول على الخصومات الإضافية واستعادة فارق الأموال في حالة ما إذا كان هناك فرق في الأسعار بين اكسترا والمنافسين:
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- احصل على غسالة كلاس برو بفتحة علوية أتوماتيكية 9 كيلو جرام بيضاء اللون مقابل 999 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال، بنسبة خصم تصل إلى 33.35%.
- اشتري الآن ضمن عروض اكسترا على الأجهزة هاير غسالة تعبئة علوية 6 كيلو، 8 برامج للغسيل باللون الأبيض مقابل 999 ريال بدلاً من 1299 ريال ونسبة خصم 23.09%.
- توشيبا غسالة تعبئة أتوماتيكية، 15 كيلو إنفيرتر متوفرة باللونين الأبيض والأسود بسعر 2399 ريال بدلاً من 3299 ريال ونسبة خصم 27.28%.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية بتخفيضات تصل لـ 50% بمناسبة رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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