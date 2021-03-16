شوف أقوى عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية بتخفيضات تصل لـ 50% بمناسبة رمضان

أحدث عروض اكسترا على جميع المنتجات بأسعار تنافسية حيث فاجأت اكسترا عملائها بتطبيق سياسة أقل سعر فيمكن للعميل المقارنة بين سعر جهاز ما في أي من المطبوعات أو المواقع الالكترونية وسعره في اكسترا، وإذا وجد العميل أن سعر المنافسين أعلى يتم خصم الفارق ومنحه للعميل مع تخفيض إضافي بنسبة 10%، الأمر الذي يعتبر فرصة ذهبية للشراء والحصول على البضائع بتخفيضات هائلة، كما تتيح الشركة للعملاء إمكانية استعادة فارق السعر إذا تم تخفيض سعر المنتج بعد الشراء ويتم تطبيق هذه السياسة خلال 7 أيام من تاريخ الشراء، ويتم تطبيق سياسة أقل سعر في جميع المعارض الموجودة في أنحاء المملكة العربية السعودية وعبر موقع اكسترا الإلكتروني أيضاً.

شروط مطابقة أقل سعر وأحدث عروض اكسترا المميزة

لكي تستمتع بمطابقة أقل سعر يتوجب معرفة الشروط والأحكام للحصول على الخصومات الإضافية واستعادة فارق الأموال في حالة ما إذا كان هناك فرق في الأسعار بين اكسترا والمنافسين: