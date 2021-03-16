هدايا عيد الأم 2021 ذهب وفضة حسب ميزانيتك.. وأفكار هدايا عيد الأم جديدة

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عمر شويل - جدة هدايا عيد الأم 2021 ذهب وفضة من أكثر الهدايا التى يلجأ إلى شرائها الكثيرون في البلدان العربية عند الاحتفال بـ عيد الأم وخاصة أن السيدات تفضل الحلى سواء دهب أو فضة، وتشعر بالفرح والسعادة عند ارتدائه، لذا يكون الذهب أو الفضة كل عام في مقدمة أفكار هدايا عيد الأم ومع اقتراب موعد عيد الأم في مصر والذي يتوافق 21 مارس وأيضًا مختلف الدول ازدادات التساؤلات عن أسعار هدايا عيد الأمم فيما بدأت صو عيد الأم بألوانها المبهجة تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
هدايا عيد الأم 2021 ذهب وفضة
تتعدد هدايا عيد الأمم 2021 ذهب وفضة بين الخواتم والسلاسل والأساور ومختلف الأكسسوارات الذهب والفضة ومنها يختلف السعر حسب أسعار الذهب وأسعار الفضة في محلات المجوهرات والأعيرة وحجم الهدية، فتتراوح أسعار هدايا عيد الأم الفضة بحوالى 200 لـ 300 جنيه، فيما تبدأ أسعار هدايا عيد الأمم 2020 الذهب بحوالي 2500 جنيه فيما أكثر.
أسعار هدايا عيد الأم
تختلف أسعار هدايا عيد الأم حسب نوع الهدية وحجمها وقيمتها فالملابس والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تختلف أسعارها عن هدايات عيد الأم 2021 دهب وفضة والتى تتراوح أسعارها على النحو التالي:
- خاتم فضة يبدأ من سعر200 جنيه.
- سلسلة فضة تبدأ سعرها من 250 جنيه
- سوار من الفضة بسعر يبدأ بـ300 جنيه.
- خاتم ذهب بسعر يبدأ من 2500 جنيه.
- سلسلة ذهب تبدأ أسعارها من 3000 جنيه.
- أسورة ذهب تبدأ أسعارها من 5000 جنيه
صور عيد الأم
تنتشر صور عيد الأمم على مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من عبارة المحبة والفخر والأدعية للأمهات ومنها الآتي:
أفكار هدايا عيد الأم
في الفترة الأخيرة بدأت أفكار هدايا عيد الأم تختلف عن الهدايا التقليدية لاسيما مع الأمهات الشابة فيفضلان في الغالب الهدايا الجديدة المبتكرة حسب اهتماماتهم، وفضلا عن أن أسعار هدايا عيد الأم الجديدة قيمة وليست غالية عن أسعار هدايا عيد الأم 2021 ذهب وفضة ولعل أبرزها التالي:
- بوكيه ورد
- قصاري زرع أو نباتات جميلة
- صندوق مملوء بالشوكولاتة التى تفضلها
- تي شيرت مطبوع عليه مقوله شهيرة لها
- اشتراك في الجيم
- قلم روج من الماركة التي تفضلها
- مج بتصميم غير تقليدي
- إطار لصورة تجمعكما مرفق معه إهداء رقيق
- شموع معطرةتذكرة سينما
- ميدالية مفاتيح فضة منقوش عليها اسمها
- محفظة نقود ذات خامة جيدة
- شنطة مميزة
- طرحة أنيقة
- بيجامة
- وشاح أنيق
- ميست للجسم برائحة مميزة أو لوشن
- ماسكات لتقشير البشرة
- ساعة
- مكواة شعر
- حذاء أنيق
- مجفف شعر (سيشوار)
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