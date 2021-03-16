نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعب ماين كرافت على الايفون والاندرويد والكمبيوتر في المقال التالي
خطوات تحميل لعب ماين كرافت، من أكثر الأسئلة الشائعة حالياً كيفية تحميل لعبة ماين كرافت، فهي من أفضل الألعاب المنتشرة في العديد من أرجاء العالم ووصل عدد تحميلات اللعبة إلى ما يقارب 10 ملايين سواء كان على أجهزة الأندرويد أو الآيفون أو الكمبيوتر.
خطواط تحميل لعبة ماين كرافت
طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر
- علينا بالذهاب إلى الموقع الخاص ببلوستاكس من هنا لتحميل لعبة ماين كرافت.
- وبعد ذلك يتم النقر على الأيقونة الخاصة بتحميل لعبة ماين كرافت الموجودة في واجهة الموقع.
- سترى أن البرنامج بدء في تنصيب لعبة ماين كرافت، فقم بتشغيله بعد أن ينتهي من عملية تحميل اللعبة.
- يتم تشغيل تطبيق بلوستاكس الخاص بتحميل لعبة ماين كرافت، وقم بإدخال حساب الجميل الخاص بك.
- النقر على متجر التطبيقات الموجودة في واجهة البرنامج.
- يتم البحث عن لعبة ماين كرافت، والبدء في تحميل اللعبة.
- انتظر قليلاً للانتهاء من عملية تنصيب وتحميل لعبة ماين كرافت.
- يتم العودة مجدداً إلى واجهة التطبيق، والبدء في تشغيل لعبة ماين كرافت على جهاز الكميبوتر.
طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الاندرويد
- عليكم بتحميل Google Opinion Rewards من هذا الرابط من هنا.
- وبعد ذلك يتم تشغيل التطبيق، ثم القيام بإجراء الاستطلاعات المختلفة من ثم الرجوع إلى قائمة التطبيق لكي يأتي إليك الرصيد المطلوب.
- قم بالنقر على خيار بطاقة جوجل بلاي “ Send your play credit“.
- الذهاب إلى المتجر الخاص بالتطبيقات، من ثم البحث عن لعبة ماين كرافت.
- وفي النهاية يتم شراء اللعبة وتحميلها وذلك من خلال الرصيد الخاص بجوجل بلاي.
وهكذا نكون قد قمنا بشرح مفصل لخطوات تحميل لعبة ماين كرافت على الاندرويد والكمبيوتر نتمنا ان نكون قد افدناكم.
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