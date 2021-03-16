كم باقي على رمضان ٢٠٢١ وموعد أول أيام شهر رمضان ١٤٤٢

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عمر شويل - جدة كم باقي على رمضان ٢٠٢١ وموعد شهر رمضان 2021 تتصدر محركات البحث عبر شبكة الإنترنت، حيث يبحث الكثير عن موعد أول أيام شهر رمضان الكريم ١٤٤٢، وينتظر الملايين من المسلمين حول العالم هذا الشهر المبارك التي يكون فيه الخير والبركة والرحمة ، فلشهر رمضان الكريم منزلة عالية في نفوس المسلمين، فيقترب فيه المسلم المؤمن إلى الله بالصوم والدعاء وترتفع فيها صلوات التراويح، وكل مظاهر شهر رمضان نشتاق إليه كل عام، ففي الصوم تهذيب للروح وصحة للجسد، وشهر رمضان هو شهر القرآن وشهر آخره عتق من نار جهنم، كما أن شهر رمضان فيه ليلة القدر أفضل الليالي للتعبد والتقرب إلى الله، لذلك نقدم لكم من خلال هذا التقرير تاريخ أول أيام شهر رمضان ٢٠٢١/١٤٤٢ وموعد عيد الفطر المبارك ٢٠٢١، فتابعونا.

كم باقي على رمضان ٢٠٢١

موعد شهر رمضان ١٤٤٢ من أهم المواعيد التي نجد عليه بحث مكثف عبر المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، حيث ينتظر مسلمي العالم كله تحديد أول أيام شهر رمضان ٢٠٢١، فمن خلال التوقعات الفلكية فإنه سيكون يوم الثلاثاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢١ ميلادية، وموعد آخر يوم في شهر رمضان 12 مايو 2021 ميلادية، ولكن التحديد النهائي يكون في نهاية شهر شعبان لرؤية هلال شهر رمضان الكريم.

وعلى الجانب الآخر أكدت دار الإفتاء أن رؤية هلال شهر رمضان 2021 تكون من خلال اللجان الشرعية من المتخصصين في الفلك والشريعة، حيث تضم 7 لجان منتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، واختارت هيئة المساحة المصرية بالتنسيق مع خبراء وعلماء معهد الأرصاد الأماكن التي تتوفر بها شروط محددة مثل الجفاف وعدم وجود معوقات أو أتربة تعيق رصد الهلال.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك ١٤٤٢/٢٠٢١

يحتفل المسلمون في الدول العربية والإسلامية والأجنبية بعيد الفطر المبارك بطقوس مختلفة، ولكن العامل المشترك بينهم هو الشعور بهجة وسعادة وفرحة العيد، حيث نجد مشاركة التهاني والرسائل وصور تهنئة عيد الفطر المبارك منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى أن يزول البلاء والوباء عن العالم كله بحق هذه الأيام المباركة، ومن المتوقع أن موعد عيد الفطر المبارك ٢٠٢١ يوم ١٣ مايو ٢٠٢١ ميلادية.