نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على ايفون ابل وهواوي وسامسونج بخصومات مكتبات جرير Jarir في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات نعرضها لكم على جوالات ايفون ابل وهواوي وسامسونج بخصومات خاصة من مكتبات جرير Jarir بمناسبة خصومات عيد الأم، حيث توفر جرير مجموعة كبيرة من الجوالات الحديثة في السعودية بأسعار مميزة، والخصومات حصرية حتى نفاذ الكمية.

عروض جرير على ايفون ابل وهواوي وسامسونج بخصومات مكتبات جرير Jarir

عروض جرير تجدوها في التالي على كل الهواتف الذكية المتاحة في السعودية من جوالات ايفون من شركة ابل، وكذلك جوالات هواوي وسامسونج الشهيرة، وهذا بخصوماتقوية جدًا على الهواتف من الفئات العالية والمتوسطة، فتابعو معنا في التالي لمعرفة أحدث عروض السعودية على الجوالات.

عروض جرير

في التالي خصومات جرير ايفون على جوالات ابل الشهيرة والمفضلة داخل المملكة:

ابل ايفون 11 سعة 128 جيجا، بسعر 3299 ريال سعودي.

ابل ايفون اكس ار سعة 64 جيجا، بسعر 2349 ريال سعودي.

ابل يافون 12 برو ماكس سعة 128 جيجا، بسعر 5199 ريال سعودي.

ابل ايفون 12 برو بسعة 512 جيجا، بسعر 6199 ريال سعودي.

ابل ايفون 12 بسعة 128 جيجا، بسعر 4049 ريال سعودي.

جرير

نستعرض معكم في التالي تخفيضات جرير هواوي بكل فئاتها:

هواوي بي 40 برو بسعة 256 جيجا، بسعر 2999 بدلًا من 3829 ريال سعودي.

هواوي ميت 30 برو بسعة 256 جيجا، بسعر 2099 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

هواوي بي 40 برو بلس بسعة 512 جيجا، بسعر 4319 بدلًا من 4799 ريال سعودي.

هواوي بي 40 بسعة 128 جيجا، بسعر 2399 بدلًا من 2849 ريال سعودي.

Jarir

أما الأسعار التالية فهي خاصة بجوالات جرير سامسونج المميزة بخواصها الفريدة:

سامسونج جالكسي اس 21 الترا بسعة 512 جيجا، بسعر 5499 ريال سعودي بدلًا من 5899 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي اس 21 الترا بسعة 256 جيجا، بسعر 5399 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي اس 21 الترا بسعة 512 جيجا، بسعر 5899 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة 256 جيجا، بسعر 6999 بدلًا من 7999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي اس 20 اف اي بسعة 128 جيجا، بسعر 2099 بدلًا من 2999 ريال سعودي.

قدمنا لكم عروض مكتبة جرير على الجوالات الذكية في السعودية، حيث قدمنا أسعار هواتف ايفون وسامسونج، وهواوي في المملكة بخصومات هائلى على كل معروضات جرير في مهرجات تخفيضات عيد الأم الذي ينتظره الكثير من المقيمين في المملكة كل عام للإستفادة من تلك الخصومات.