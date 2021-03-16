شوف خصم 22% علي هواتف هواوي عروض جرير

مكتبه جرير، من اهم وافضل المنصات الموجودة بالسعودية والتي تعمل علي إطلاق افضل العروض لمواطنين المملكة العربية السعودية حيث تم الإعلان عن خصومات 22% علي هواتف هواوي والتي أعلنت عنها المكتبة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الإعلان أيضا عن عروض عيد الأم وعروض هواتف سامسونج التي تم الإعلان عنهم حديثا بالمكتبة، وسوف نقوم بشرح الهواتف التي تم الإعلان عنها بالأسعار والخصومات من خلال هذه المقالة.

عروض جرير

أعلنت مكتبه جرير عن عروضها الخاصة التي تم إطلاقها في شهر مارس كما أعلنت أيضا عن العروض الأسبوعية والتي تشمل افضل الخصومات الهائلة والحصول علي العروض بخصومات مثيره، كما أن مكتبه جرير أيضا اعلن عن خصوماتها التي تصل 22% علي هواتف هواوي والتي تم الإعلان عنها وعن ميعاد انتهائها في 31 مارس 2021 حيث شملت العروض افضل هواتف شركه هواوي والتي يمكن للمواطنين بالحصول عليها في غايه السهولة داخل المملكة.

عروض جرير علي هواتف هواوي

أعلنت مكتبه جرير عن عروض مميزه وختاره علي هواتف هواوي الحديثة والتي نعرضها عليكم في الأتي:

هواوي بي 40 برو بلس بسعة 512 جيجا باللون الأسود بسعر 4319 ريال بدلا من 4799 ريال.

هواوي ميت 40 برو بسعة 256 جيجا باللون الأسود و الفضي بسعر 3599 ريال بدلا من 4099 ريال.

هواوي نوفا 7 بسعة 256 جيجا باللون الفضي و الأرجواني بسعر 1599 ريال بدلا من 1899 ريال.

هواوي نوفا 7 آس أي باللون الأرجواني و الأخضر بسعر 1299 ريال بدلا من 1599 ريال.

هواوي نوفا 7 أي بسعة 128 جيجا باللون الزهري و الأخضر و الأسود بسعر 879 ريال بدلا من 1149 ريال.

هواوي بي 40 برو بسعة 256 جيجا باللون الفضي و الأسود بسعر 2999 ريال بدلا من 3829 ريال.

أرخص عروض جرير علي هواتف هواوي

كما أن المكتبة أيضا أعلنت عن عروض وخصومات علي هواتف هواوي رخيصه الثمن وهي كالاتي: